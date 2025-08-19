La serie de televisión “Al fondo hay sitio” se consolidó como el programa más visto de la televisión peruana tras alcanzar un rating de 23.2 % en Lima y otras seis ciudades, según las cifras oficiales de Kantar Ibope del lunes 18 de agosto, tras emitir por primera vez, una escena en vivo.

La exitosa producción, que alcanzó picos de hasta 28.1 puntos en hogares del segmento DE, registró un share de 40.1% y captó el interés de 1 419.749 televidentes por minuto.

AFHS: Un beso en vivo que hizo historia

El lunes 18 de agosto, ‘Al fondo hay sitio’ emitió su primera escena en vivo durante un capítulo, misma que se realizó desde la Plaza de Armas de Pachacámac.

Por ello, el acto, protagonizado por los personajes Alessia (Karime Scander) y Jimmy (Jorge Guerra), concretó un esperado beso que fue el resultado de una votación en redes sociales.

El momento contó con una comparsa de otros personajes de la serie, como Joel Gonzales (Erick Elera), Olinda (Nidia Bermejo) y Gaspar (Alejandro Villagómez), quienes interactuaron con el público.

Un complejo despliegue técnico

La realización de la escena requirió una compleja coordinación técnica y logística, por ello, el gerente de contenido de América Televisión, Jorge Grippa, destacó el arduo trabajo del equipo. “Estuvimos trabajando desde las 2 de la tarde para una escena que duró casi siete minutos”, afirmó, y agregó que “fue adrenalina pura”.

Por su parte, el director general y guionista, Gigio Aranda, explicó que el episodio fue el resultado de un esfuerzo colectivo.

El capítulo combinó fragmentos pregrabados con la transmisión en vivo, un formato que, según Aranda, fue un “regalo” para la audiencia y una muestra de que la serie “aún puede sorprender después de 12 temporadas”.

América Televisión lidera el ranking

Además del éxito de “Al fondo hay sitio”, la programación de América Televisión lideró el ranking de los 25 programas más vistos del día, con 18 producciones en la lista.

Entre los programas más destacados se encuentran “Eres mi sangre” (19.2% de rating), “Esto es guerra” (17.4%) y “Los milagros de la rosa” (12.5%).