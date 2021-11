Irma Maury, reconocida actriz peruana, se animó a comentar las razones que la motivaron a alejarse de “Al fondo hay sitio”, cuando la exitosa serie todavía continuaba emitiéndose por la televisión.

La artista peruana comentó que decidió dejar de interpretar a ‘Doña Nelly’ porque se sentía muy cansada y necesitaba tiempo para ella.

“Me fui de ‘Al Fondo Hay Sitio’ porque estaba cansada y quería vivir más para mí, buscaba hacer nuevas cosas que las hice después, no sé si bien o mal, pero las hice”, comentó al diario Correo.

“Ya era demasiado trajín, demasiado trabajo y al final de cuentas ¿para qué?, mañana me enfermo y de nada me sirvió la plata que he hecho, si lo más importante soy yo”, añadió la actriz que se ganó el corazón de sus fans con sus papeles de Doña Olga, en la serie “Mil Oficios”, y Doña Nelly, en “AFHS”, ambas series creadas por el productor y director Efraín Aguilar.

Por otro lado, Maury aclaró que solo se ha dado una pausa en la actuación y no descartó volver “Yo disfruto de todo lo que hago, disfruto de actuar, disfruté de mi época de trabajadora en una empresa privada, yo disfruto todo lo que hago y voy cerrando etapas. La actuación no la he cerrado, simplemente hice un alto como muchas otras veces”, indicó la renombrada artista.





Esta nota fue publicada originalmente el 10 de junio de 2021 a las 4:30 p.m. y se actualizó el 10 de noviembre del mismo año, a las 8:00 a.m..

