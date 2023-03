‘Al fondo hay sitio’ ha logrado seguir cautivando a su público y esta vez los ha sorprendido con la muerte de Peter McKay, el cual es uno de los personajes más queridos de la teleserie. Tras este suceso, en las redes sociales expresaron su disconformidad con el aparente asesinato del mayordomo de Las Lomas.

El actor encargado de darle vida a Peter es Adolfo Chuiman e hizo algunas revelaciones que sorprendió a más de uno. El intérprete dio a conocer algunos detalles sobre esta trágica escena.

Tras este suceso, muchos de los fanáticos de la serie empezaron a armar teorías y aún mantienen la esperanza de que retorne, pues en ‘Al fondo hay sitio’ varios personajes han revivido con el transcurso de las temporadas.

Según reveló Adolfo Chuiman, él no quería decirle adiós al personaje que se ha vuelto especial; sin embargo, tenía que seguir el guion.

“Yo no quería hacerlo mucho (la escena de la supuesta muerte), pero el director me dijo que lo hiciera, así que se hizo y salió muy buena la escena. Ha sido bastante emocionante grabar la escena y todavía no se sabe si en realidad ha fallecido o no el personaje”, dijo al iniciar.

Asimismo, el actor mencionó que se sorprendió con la repercusión que tuvo en las redes sociales y agradeció las muestras de cariño.

“Ha sido un loquerío. Mi teléfono no dejaba de sonar al día siguiente de la escena, pero es parte del trabajo. El público quiere mucho al personaje de ‘Peter’ y yo vivo totalmente agradecido por eso”.

Peter McKay podría regresar a ‘Al fondo hay sitio’

El actor cómico también habló sobre la posibilidad de que regrese a interpretar nuevamente a Peter McKay.

“Eso depende de la producción. Por ahora, me han dicho que descanse porque he tenido escenas muy cargadas, así que no sé nada del regreso del personaje”.

“Así es. Quieren a Peter por el carácter que tiene. Las chicas me paran en la calle, me piden fotito y también quieren que le dé su ‘cachetadita’ (risas). Me piden fotos por todos lados y lo hago de buena gana porque un artista se debe al público. El éxito de la serie es gracias al público”, dijo contento.