La serie más exitosa de la televisión nacional está de regreso. Después de casi seis años de ausencia, “Al Fondo Hay Sitio” estrenará su nueva temporada este miércoles 22 de junio a través de América TV. La producción presentó al elenco que conformará la novena temporada del programa que el público peruano extrañaba, aunque una de las grandes ausencias será el actor Andrés Wiese.

Al respecto, el director Gigio Aranda reveló a El Comercio que sí tuvo una conversación con el actor durante noviembre del año pasado; sin embargo, aún no ha recibido una respuesta final, a pesar de que ya se han grabado los primeros episodios de la novena temporada de “Al Fondo Hay Sitio”.

“Con Andrés conversamos, no sabemos (si aceptará regresar a la serie). Pero ahorita está bien. No hemos hablado desde noviembre, antes de hacer la convocatoria, antes de hacer el video. Él nos pidió tiempo. La verdad ahorita como grupo está bastante bueno”, añadió.

Por otro lado, respecto al elenco que regresa a “Al Fondo Hay Sitio”, Aranda resaltó sentirse muy contento y emocionado de poder trabajar con los recordados actores de la serie; así como con los nuevos que se incorporan en esta temporada.

“Ya estoy viendo los capítulos armados y digo ´funcionan´. Esa es una cosa que me sorprende. Estoy muy alegre porque hay un elenco viejo y este elenco nuevo. Se están conociendo y acomodando”, destacó.

Además, reveló que aún no han grabado escenas en el barrio de Los Gonzales y Los Maldini, porque aún falta terminar algunos detalles. También resaltó la gran química que existe entre los integrantes del elenco. “Estamos grabando en exteriores porque todavía falta (terminar el nuevo set). Si no hubiésemos hecho la conferencia de prensa en el nuevo barrio. Pero me gusta como elenco, me gusta lo que está saliendo como programa. Está muy gracioso, qué vamos a hacer. Son graciosos. Hay química entre ellos”.

Asimismo, señaló que la gran ventaja de “Al Fondo Hay Sitio” es la capacidad que tiene el público peruano de identificarse con los personajes. “Son Gonzales y Maldini, las cosas tienen su propio apellido. El Perú se representa entre estos dos grupos. Entonces, es mucho más fácil tirarnos piedras entre ellos, entre el elenco, los personajes. Es lo más fácil que se puede hacer”.

Por último, Gigio Aranda resaltó que siempre ha sido fanático de la serie y está satisfecho con la producción que están realizando. “Yo estoy contento con lo que estamos haciendo, pero obviamente va a haber gente que no se va a sentir conforme porque es normal. Sé lo que es esperar algo con ilusión y que no sea lo que yo estoy esperando. Vamos a variar y cambiar varias cositas. Todo el mundo va a recibir lo que espera. Va a estar muy chévere. Estoy muy alegre con el programa”, finalizó.