Integrantes del elenco y de la producción valoraron la presencia del artista en el set de grabación | Foto: América TVGO (Captura)
Integrantes del elenco y de la producción valoraron la presencia del artista en el set de grabación | Foto: América TVGO (Captura)
Por Redacción EC

El actor mexicano Edgar Vivar tuvo una participación especial en 'Al fondo hay sitio’ al interpretar al “Señor Gordillo”, un millonario empresario que arribó a Las Nuevas Lomas para reunirse con Francesca Maldini (Yvonne Frayssinet).

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