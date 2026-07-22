El actor mexicano Edgar Vivar tuvo una participación especial en 'Al fondo hay sitio’ al interpretar al “Señor Gordillo”, un millonario empresario que arribó a Las Nuevas Lomas para reunirse con Francesca Maldini (Yvonne Frayssinet).

La llegada del personaje ocurrió luego de que Tito (László Kovács) lo recogiera del aeropuerto en su microbús rumbo a la Corporación Maldini.

Sin embargo, ante la urgencia del empresario por usar los servicios higiénicos y su deseo de probar una carapulcra, el conductor decidió desviarse hacia la casa de los Gonzales, donde fue recibido por la familia para almorzar.

Durante su recorrido por la vivienda, Vivar hizo un guiño a sus recordados personajes de "El Chavo del 8″ con una frase que recordó al público la esencia de las creaciones de Roberto Gómez Bolaños.

“Qué curioso, este lugar tan peculiar me provoca, me despierta un deseo irrefrenable de cobrar la renta. Qué lástima que no me han recibido con un golpe”, expresó el actor durante la escena.

El momento formó parte de un segmento especial en el que "Al fondo hay sitio" rindió homenaje al universo creado por Chespirito. En la ficción, Francesca comenzó a imaginar a sus vecinos caracterizados como personajes de la popular vecindad: Koky como el Chavo, Claudio como Ñoño y Marcela como la Chimoltrufia.

La participación de Vivar fue destacada por integrantes del elenco y la producción. Estela Redhead, productora de la serie, resaltó la preparación y profesionalismo del actor mexicano durante las grabaciones.

“Vino con su letra aprendida, profesional, muy divertido, aportó a la historia y encima muy agradecido con nosotros ”, comentó Redhead.

Edgar Vivar con los actores de AFHS

Asimismo, László Kovács, Gustavo Bueno e Yvonne Frayssinet expresaron su entusiasmo por compartir escenas con el intérprete, a quien calificaron como un artista de amplia trayectoria.

“Es una persona muy simpática. Tiene su chispa, lo lleva en la sangre y, en realidad, todos disfrutamos de ese momento. Es un actor digno de admiración” , señaló Bueno, quien interpreta a Don Gilberto.

La visita de Vivar al Perú también incluyó homenajes por sus 50 años de trayectoria, como el reconocimiento en "El Reventonazo de la Chola" y la estrella que recibió en el Paseo de la Fama de América Televisión.

Los capítulos de su participación en "Al fondo hay sitio" se emitieron por la señal abierta de América TV y están disponibles en la plataforma América tvGO.

VIDEO RECOMENDADO: