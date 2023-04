Carla Tello regresó hace poco a “América noticias: edición mediodía” tras estar ausente por su licencia de maternidad. La periodista fue entrevistada por Edson Dávila y reveló que estudió actuación, por lo que quisiera formar parte de ‘Al fondo hay sitio’.

En el programa de YouTube, “Edson Pa’ qué más”, le consultaron por su interés en actuar en la exitosa teleserie de América.

“¿Te gustaría ser parte del elenco de ‘Al fondo hay sitio’? ¿Serías Los Gonzales o los Maldini?”, le preguntaron.

A lo que la periodista señaló que le encantaría formar parte de AFHS y quisiera ser una González porque se divertiría mucho.

“Más divertido Los González. Es más bacán”. Además, resaltó que haría algo “diferente” que le permitiría mostrar su “vena artística”.

“Sí, estudié un poco de actuación en la Católica”, contó Carla Tello.

“Yo te veo como alguien más de nivel socioeconómico alto, como la sobrina perdida de doña Nelly, algo así”, respondió Edson generando la risa de la entrevistadora.

Carla Tello podría tener un segundo bebé

La conductora del noticiero presentó por primera vez a su bebé Mateo, quien tiene tres meses de nacido.

Además, la periodista se animó a brindar algunos detalles de cómo está viviendo su etapa de mamá primeriza.

“Es bien bonito, pero también bien retador. Es bonito, pero tiene sus cositas como el cambio de horario, como que ya no duermes estás preocupada todo el tiempo por tu bebito, si está bien, si está respirando, atenta a lo que dice el pediatra. Y cuando te vas un ratito, ya extrañas a tu bebito”, dijo.

Asimismo, no descartó en ser madre nuevamente: “Mira todo el mundo me dice ten al hermanito para que no esté solito, para cuando estés viejita entre los dos te cuiden. Pero no sé, que pase lo que tenga que pasar. Ja, ja, ja”.