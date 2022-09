Los enfrentamientos entre ‘Diego Montalbán’ (Giovanni Ciccia) y su hijo ‘Cristóbal’ (Franco Pennano) continuarán en “Al fondo hay sitio”, así lo mostró el avance del nuevo capítulo que se difundirá este jueves 22 de setiembre por la señal de América Televisión.

Según se puede ver en las imágenes, Diego Montalbán decide echar de la casa Maldine a July (Guadalupe Farfán) por haber apoyado a su hijo en su mentira. Sin embargo, Cristóbal Montalbán no soportó ver como su padre gritaba a la integrante de la familia ‘Los González’.

“Todo el mundo se burla. Y tú también, en la cara de tu patrón, ¡Te vas! ¡Coges tus mugrosas cosas y te vas!”, increpó Diego a July.

No obstante, su hijo lo interrumpió para pedirle a su progenitor que no le hable así a la sobrina de ‘Charito’ (Mónica Sánchez). “¡No le hables así!”, exclamó enérgicamente el joven sorprendiendo a July.

¿Qué pasó en ‘Al fondo hay sitio’?

En la inauguración del restaurante de Diego, Cristóbal logró sorprender a todos por la buena sazón; sin embargo, todo se vino abajo cuando le pidieron que muestre su talento en la cocuna en vivo.

Es así que Diego Montalbán descubrió que su hijo nunca estudió gastronomía en Europa y lo estuvo engañando en todo este tiempo. Al conocer la verdad, el empresario mantiene una tensa conversación con su hijo en la casa de Francesca Maldini.

“¿Por qué me hiciste esto? No naciste con mi talento, naciste con el talento de la mentira. Te pagué la universidad más cara de España, te hice mi socio, puse tu nombre en el restaurante y para qué, para que me dejaras como un imbé** ante todos”, fueron las duras palabras de Diego Montalbán a su hijo.

Tras escucharlo, Cristóbal trató de justificar su grave error; sin embargo, su padre termina tirándole una bofetada.

Diego Montalván discute con Cristóbal

