Este viernes 19 de diciembre de 2025, la temporada número 12 de ‘Al fondo hay sitio’ culminó con un episodio marcado por la tragedia, los impensados secretos y como siempre, la celebración en Las Nuevas Lomas.

Así, el desenlace, emitido por América Televisión, tuvo como eje central un ataque armado contra uno de los antagonistas más emblemáticos de la serie, Miguel Ignacio de las Casas, cuyo destino quedó en total incertidumbre.

¿Será el final de Miguel Ignacio de las Casas?

El momento más crítico de la noche ocurrió cuando Miguel Ignacio (interpretado por Sergio Galliani), vestido de Papá Noel, se disponía a salir de su departamento para sorprender a su hijo Otto. No obstante, al abrir la puerta, el empresario se encontró con un desconocido que, tras un breve cruce de miradas, le disparó a quemarropa.

La identidad del atacante quedó en el anonimato por el juego de las cámaras. Tras el impacto, De las Casas quedó tendido en el suelo mientras su teléfono celular sonaba insistentemente, activando la casilla de voz ante la falta de respuesta.

El estruendo del disparo fue percibido por las familias Gonzales y Montalbán, quienes, debido a las festividades, lo confundieron con el estallido de fuegos artificiales, ignorando así por completo al empresario.

Cristobal Montalbán y July Flores se casaron

Pese al clima de tensión, el capítulo final cumplió con la tradición de incluir una boda. Y es que, July Flores (Guadalupe Farfán) y Cristóbal Montalbán (Franco Pennano) finalmente contrajeron matrimonio en una ceremonia que, aunque accidentada, logró concretarse.

A su vez, Jimmy Gonzales, tras obtener el bouquet de la novia, confesó sus sentimientos por Alessia, declarando que no deseaba “seguir siendo un cobarde” y optando por la honestidad sobre sus emociones.

La pareja conformada por Joel Gonzales (Erick Elera) y Macarena Montalbán (María Grazia Gamarra) reveló que están esperando un hijo, noticia que llega tras un diagnóstico médico previo que indicaba dificultades para concebir.

Finalmente, se revelaron impensados secretos, como lo dicho por la madre de Alessia y Cristóbal, que dejó entrever que Diego Montalbán no sería su padre biológico, sino Miguel Ignacio.