Uno de los mayores secretos de “Al fondo hay sitio” fue revelado y pese a que ‘Don Gilberto’ intentó mantenerlo en secreto, finalmente se supo que tiene otra familia. En el reciente episodio de la serie se puede ver al patriarca de la casa Gonzáles contando detalles de su segundo hogar y su amor con ‘Tinita’.

Tras verse descubierto, ‘Don Gilberto’ decidió contar los detalles de cómo se dio su historia de amor con ‘Ernestita’ en su natal Chalhuanca. De esta manera inició su relato sobre la existencia de su expareja, de su segunda hija y todo lo relacionado a su pasado.

Según contó el personaje interpretado por Gustavo Bueno, él conoció a ‘Ernestita’ en 1974 gracias a que ingresó a trabajar a un taller de mecánica. Según dijo, quedó flechado por ella desde el inicio.

Don Gilberto’ contó detalles de su otra familia y su relación con ‘Tinita’ . (Foto / YouTube)

“Fue en el verano de 1974. Yo era un muchacho de... De veintitantos años que se ganaba la vida como podía. Entré a trabajar a un taller de mecánica. Ahí fue donde conocí a Tinita, era la hija del dueño del taller. Tinita era una chica amable, linda y de buen corazón, además con un gran sentido de humor, me sacaba siempre una sonrisa y yo también a ella le aligeraba los días”, contó.

“Nos hicimos muy buenos amigos. Pero con el tiempo, las risas y las noches, esa amistad se transformó en algo más, en amor. Como enamorados salíamos a pasear por la plaza del pueblo, nos bañábamos en el río juntos. La verdad es que nos divertíamos mucho”, agregó.

Ante estas declaraciones, Jimmy tomó la palabra y le preguntó a su abuelo si todo esto había sucedido antes de conocer a ‘Doña Nelly’, a lo que ‘Don Gil’ respondió que sí “fue antes de conocer a mi ‘palomita’.

Finalmente, ‘Don Gilberto’ confesó que tenía planes de casarse con ‘Tinita’; sin embargo, ella se fue del pueblo con toda su familia, sin darle explicaciones, por lo que perdió el contacto y nunca hubo una despedida.