Resumen

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Don Gilberto’ contó detalles de su otra familia y su relación con ‘Tinita’ . (Foto / YouTube)
Don Gilberto’ contó detalles de su otra familia y su relación con ‘Tinita’ . (Foto / YouTube)
Por Redacción EC

Uno de los mayores secretos de “Al fondo hay sitio” fue revelado y pese a que ‘Don Gilberto’ intentó mantenerlo en secreto, finalmente se supo que tiene otra familia. En el reciente episodio de la serie se puede ver al patriarca de la casa Gonzáles contando detalles de su segundo hogar y su amor con ‘Tinita’.

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