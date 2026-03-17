Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Tras el impactante regreso de Sergio Galliani como Miguel Ignacio, la serie de América TV alcanzó picos de 26.9 puntos de rating | Foto: Difusión
Tras el impactante regreso de Sergio Galliani como Miguel Ignacio, la serie de América TV alcanzó picos de 26.9 puntos de rating | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El lunes 16 de marzo, “Al fondo hay sitio” (AFHS), la serie bandera de América TV, estrenó su decimotercera (13) temporada bajo el eslogan “Más juntos y revueltos”, logrando un dominio absoluto en la sintonía nacional.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.