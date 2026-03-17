El lunes 16 de marzo, “Al fondo hay sitio” (AFHS), la serie bandera de América TV, estrenó su decimotercera (13) temporada bajo el eslogan “Más juntos y revueltos”, logrando un dominio absoluto en la sintonía nacional.

Y es que, según los datos proporcionados por Kantar Ibope Media, el primer episodio de la entrega 2026 registró un rating general de 20.9 puntos y un share de 36.5%.

De ese modo, la producción alcanzó su mayor nivel de audiencia durante la segunda media hora de emisión, con picos de 26.9 puntos en hogares de los sectores DE (Lima + 6 ciudades).

"Al fondo hay sitio" se emite de lunes a viernes por América TV, a partir de las 9:00 p. m.

En términos de alcance neto, la serie promedió 1 449 519 televidentes por minuto, cifras que la situaron muy por encima de sus competidores directos.

En contraste, el debut del reality ‘La Granja VIP’ en Panamericana TV obtuvo 2.8 puntos, mientras que ‘Yo Soy’ alcanzó 7.2 puntos y ‘Magaly TV, La Firme’ registró 4.9 puntos.

¿Qué novedades trajo la nueva temporada de AFHS?

El estreno resolvió el suspenso de la temporada pasada, relacionado con el atentado contra Miguel Ignacio de las Casas (Sergio Galliani), pues se descubrió que el villano sobrevivió gracias a la ayuda de los Gonzales.

Sin embargo, el punto de quiebre fue la confesión de Silvana (Cécica Bernasconi), quien reveló que Alessia (Karime Scander) y Cristóbal (Franco Pennano) no son hijos de Diego Montalván (Giovanni Ciccia), sino de Miguel Ignacio.

Yvonne Frayssinet nos habla sobre su emblemático papel de Francesca Maldini: “Nunca se me ha cruzado por la mente dejar ‘Al fondo hay sitio’”. A lo largo de casi dos décadas, ha transformado un personaje que combina elegancia y humanidad, manteniendo su esencia en un mundo de cambios.

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Asimismo, la narrativa incorporó el regreso de Alessandra Denegri como Cayetana Bogani tras una década de ausencia y la integración de Junior Silva (Kevin ‘Pollo Gordo’ Manriquue) al elenco.

Con un elenco encabezado por Yvonne Frayssinet y Gustavo Bueno, la decimotercera temporada plantea interrogantes sobre el futuro de la relación entre Jimmy y Alessia, así como las consecuencias de la nueva paternidad de Miguel Ignacio.

La serie continuará emitiéndose de lunes a viernes a las 9:00 p. m. por América TV.

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