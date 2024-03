“Mi familia vivía en San Gabriel, tenían una casa de ladrillo, varios cuartitos, un patio y una bodega... Siempre que hablo con ellos de la serie nos reímos porque todos creen que son los personajes. Un primo, al que le gusta tomar, cree que es Tito. Otra prima piensa que es la Teresita. Y Joel Gonzales existe, pero es tranquilo, sosegado y mucho mayor que el personaje de Erick”, comenta Aranda, actual director general de “Al fondo hay sitio”.

Gigio Aranda, director general de "Al fondo hay sitio". (Foto: Alessandro Currarino) / ALESSANDRO CURRARINO

Dieciséis años después de su estreno, la ficción que narra los encuentros y desencuentros de los Gonzales y Maldini en la urbanización Las Lomas sigue siendo la de mayor duración y sintonía. Tiene, además el capítulo más visto en tiempo real y es la más galardonada, entrañable y aclamada de todos los tiempos. Este 8 de abril a las 8:40 p.m. estrena su undécima temporada con actores nuevos, entre los que destacan: David Villanueva, Virna Flores, Nidia Bermejo, Adriana Campos-Salazar y el retorno de Alex Béjar.

“Hay cinco personajes nuevos que se irán sumando poco a poco. Es la primera vez que Virna trabaja con nosotros. Estamos contentos. Ya iniciamos las grabaciones. Estela Redhead, mi querida esposa, ya tiene grabados algunos capítulos. A diferencia del año pasado, este hemos tenido tiempo para pulir y replantear algunas cosas. Este es un trabajo en equipo”, aclara Aranda y reconoce que espera replicar el éxito de la décima entrega.

“Nos fuimos realmente en olor de multitud un 22 de diciembre. Obviamente no son los mismos números de otras épocas, pero fueron bastante buenos”, enfatiza.

Cerca de 100 personas, incluyendo ocho guionistas, conforman el engranaje de esta maquinaria coordinada creativa y técnica que da vida a “Al fondo hay sitio”, una apuesta -hasta el momento- imparable.

“¿A qué atribuyo el éxito? Esta vez la achunté de pura casualidad. Es más nuestro actual guion no dice ‘Al fondo hay sitio’ temporada once. Dice ‘Al fondo hay sitio otra vez’ y queríamos que la serie se llame así. Queríamos hacerlo como si fuese el sucesor, no la continuidad, porque sabíamos que iba a tener muchas diferencias”, explica.

Lo que se viene

La temporada número once llega cargada de sorpresas. En un adelanto compartido por América TV se aprecia a Jimmy Gonzales llorando desconsoladamente durante un entierro, por lo que muchos se preguntan si el ataque que recibió Alessia Montalbán con un arma blanca habría sido mortal.

“Un entierro es una consecuencia lógica de una acuchillada mortal, ya verán quién murió. Les va a gustar o probablemente no”, comenta Aranda al respecto sin entrar en detalles. “Y Joel Gonzales quedó hecho una basura al dejar a Patty (Melissa Paredes) en el altar. Me gustó que fuera el villano, que cometiera una estupidez tan grande, una burrada absoluta”, refiere tras dejar abierta la posibilidad de que Christian Thorsen (Raúl del Prado) y Nataniel Sánchez, actriz que dio vida a Fernanda de las Casas, retornen a la serie.

“Nosotros la quisimos originalmente (a Nataniel) y ella dijo que no, pero también hay otra cosa, nos ayudó que no haya estado porque nos inventamos una Macarena con María Gracia Gamarra que estuvo espectacular. Por eso te digo que el programa es otra vez. Muchos me preguntan también por David (Almandoz), por qué no aparece en la foto promocional. Él sí estará, ´Tito´ no puede estar sin ´Pepe´, son una dupla. Pidió permiso unos días por eso no lo ven”, aclara.

Asimismo, anunció que tanto María Gracia como Joaquín de Orbegoso (Mike Miller), no formarán parte de esta temporada, y que considera inviable el retorno de Mayra Couto y Andrés Wiese a “Al fondo hay sitio” debido a la relación irreconciliable entre los actores.

“Al margen de cómo se llevaban, que no se llevaban muy bien, eran un binomio perfecto por lo menos en la pantalla, Lo que yo veía en escena contradecía completamente con lo que veía en la previa, antes de grabar”, refiere.

Amor imposible

Sin duda, una de las expectativas más grandes que tiene el público de “Al fondo hay sitio” es ver si alguna vez Peter Mackey (Adolfo Chuiman) y Francesca Maldini (Yvonne Frayssinet) lograrán estar juntos en una relación romántica. Esta posible unión ha sido motivo de especulación y deseo por parte de los seguidores de la serie, quienes han visto a estos personajes enfrentar diversas situaciones a lo largo de la trama.

“No sé si eso vaya a pasar. Peter estuvo casado con Socorro, el personaje de Regina Alcóver, y tiene un hijo, Manolo (César Ritter). Hicimos una historia bonita. Conociendo a Francesca Maldini, te digo que jamás estaría con Peter. Me da pena decepcionar al que espera eso, pero no creo que alguna vez estén juntos. Peter es su amigo que le consuela y le ayuda a hacer la maleta, nada mas”, destaca.

¿A la pantalla grande?

Gigio Aranda, espera, principalmente, que esta temporada logre mantener el interés del público y que la audiencia disfrute. Refiere, además, que antes de la pandemia hubiese sido “divertido” llevar la historia de los Maldini y Gonzales a la pantalla grande, pero actualmente descarta esa posibilidad.

“Tendría que hacerla en nuestras vacaciones, y no trabajo en mis vacaciones. Y la otra cosa es que la única película de ‘Al fondo hay sitio’ que haría, y asustó un poco a quienes les compartí mi idea, sería los Gonzales en Praga, en Seychelles o en un crucero. Que no sea la trasposición ni lo mismo que escribimos”, enfatiza.

Asimismo, se muestra convencido de la continuidad de “Al fondo hay sitio” por mucho tiempo más. “Esto funciona, creo que va hasta que reviente. Me podré ir yo y seguir más gente, por eso hay un montón de guionistas. Esto es limón de emolientero, hasta la última gotita”.

Finalmente, reflexiona sobre la importancia de explorar nuevos géneros y temáticas, alejándose de la fórmula tradicional de enfrentamientos entre ricos y pobres. Propone la creación de novelas que aborden el misterio, lo picaresco o narconovelas, buscando ofrecer al público una variedad de opciones que reflejen la realidad del país.

“Mi crítica a la ficción nacional es que no deberían hacer programas que se parezcan a ‘Al fondo hay sitio’. Me gustaría que nos den otras cosas que no sean las broncas de ricos y pobres”, subraya el realizador.