Aunque no todo ha sido buenas experiencias para el joven actor. La aceptación de los televidentes más apegados a la serie le está costando un poco debido a las críticas negativas que ha recibido sobre su actuación. Además, en redes sociales, algunos usuarios aún piden el regreso de el primer ‘Jaimito’, Aarón Picasso. Pero lejos de desanimarlo, Guerra se estaría preparando para conquistar el corazón de todos los peruanos y en una conversación con El Comercio nos cuenta más sobre su incursión en la serie.

Inició en el cine

Guerra no es un desconocido en la escena artística. Él realizó su debut actoral a los 19 años, cuando protagonizó la película peruana “La Bronca” en 2019, la cual recibió una mención especial del jurado en el Festival de Cine de San Sebastián ese mismo año. “Viajamos a Canadá con el equipo, todo fue una belleza. Hasta ahora ha sido el proyecto más importante y lindo que he tenido, además el que más me ha marcado”. El actor también ha participado en diversas obras de teatro, como “Vive”, dirigida por el dramaturgo Diego La Hoz. Él menciona que estas experiencias le han parecido magníficas, ya que le brindó la oportunidad de crecer junto a muchos actores brillantes y talentosos.

Su fichaje en la serie “AFHS” marcó su debut en la pantalla chica, y eso lo tiene muy emocionado. “En la película me tocó improvisar bastante, acá en la serie también, pero menos. Definitivamente la diferencia más grande es que en esta novela se entremezcla más con la comedia. Puedo jugar de una manera más tonta en la serie, puedo reírme de mis tonterías, y hacer cosas absurdas”.

Guerra no es un desconocido en la escena artística. Él realizó su debut actoral a los 19 años, cuando protagonizó la película peruana “La Bronca” en 2019. (Foto: América TV)

‘Jaimito’

Además, declara que lo que más le gusta de su integración en el programa de ficción de América TV, es el desarrollo de su personaje. “Me parece su historia que está bien encaminada y es interesante”, alaba también a la producción por hacer posible la realización de la serie. “Finalmente veo que todo el trabajo de los guionistas está dando sus frutos. El guion se está realizando justamente como me lo había imaginado, es muy bonito ver que la historia que veía en mi cabeza esté en las pantallas”.

“Quiero ganarme el cariño [del público] siendo yo mismo y trabajando con todo el esfuerzo y pasión que le he dado a todos los personajes que he hecho". Jorge Guerra, actor.

Sobre las críticas que está recibiendo por ser el “reemplazo” los anteriores ‘Jaimitos’ (Aaron Picasso y Andrés Mesías), él se encuentra contento de poder seguir el legado que ambos actores dejaron mientras aún interpretaban al personaje. “Sé que los dos castearon [para regresar en esta temporada] y tuvieron sus momentos felices en la serie. Respeto mucho el trabajo de ambos”.

Agrega que le gustaría dejar su propia huella y ganarse el apoyo de los fanáticos de la serie. “Espero acercarme más al público dentro de poco. Ahora estoy muy atareado porque estoy participando en una obra de teatro [”Enfermedad de la juventud” ] y me está demandando bastante tiempo, pero definitivamente quisiera tener una conexión más clara con ellos en el futuro.”

“Quiero ganarme ese cariño siendo yo mismo y trabajando con todo el esfuerzo y pasión que le he dado a todos los personajes que he hecho. Siempre voy a tener buena actitud hacia las personas que les guste mi trabajo como también a las que no, mientras sean respetuosos. El trabajo de un actor es igual a cualquier otro trabajo, por lo que merezco el mismo respeto que cualquier otra persona”.

Si bien llama la atención sus detractores, también en estas últimas semanas ha obtenido varios admiradores que le envían mensajes de aliento por redes sociales. “Así como hay comentarios negativos, hay positivos. Varias personas que me han dado su apoyo en internet. Me dicen que estoy haciendo un buen trabajo y siga adelante. Es lindo saber que la gente reconozca tu trabajo, que les interese lo que estoy haciendo”.

Está confiando de que podrá conquistar a las nuevas audiencias mostrándose cómo es realmente. Haciendo una autopresentación para el público, dijo lo siguiente:

“Soy alguien tranquilo, no voy a muchas fiestas. Soy muy familiar y me gusta estar acompañado de mis amigos. También me encanta el cine y leer, me encanta conversar sobre la vida y sobre el arte en general, pláticas donde pueda crecer y aprender. Me considero alegre y juguetón”.

Otros proyectos

El actor actualmente está presentando la obra “Enfermedad de la juventud”, dirigida por Carlos Delgado Morris y escrita por Ferdinand Bruckner. “Trata de un grupo de jóvenes que viven en Viena en 1922, justamente cien años atrás. Todos son estudiantes de medicina y tienen que lidiar con una serie de problemas emocionales, psicológicos y amorosos tras el duro golpe que les dejó la Primera Guerra Mundial”.

"La enfermedad de la juventud" es la obra teatral en la que participa Jorge Guerra (Foto: Teatro de Lucía)

Guerra hace lo posible por cumplir con ambos trabajos de la mejor forma posible pese al agotamiento físico. “Estoy muy cansado, para serte sincero, es muy demandante”, confiesa mientras conduce y se dirige al Teatro de Lucía inmediatamente después de haber culminado las grabaciones del día con el elenco de “AFHS”. “No estoy durmiendo mucho algunos días de la semana porque no me da el tiempo, ya que después del teatro vuelvo a mi casa y recién puedo dormir. Pero soy muy entusiasta, trato de dar todo de mí. En ambos lugares me siento a gusto de que me den un lugar en el cual pueda seguir experimentando todos los días. Cada trabajo me da felicidad de distintas maneras y sigo haciendo lo que amo”, finaliza.