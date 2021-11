En un reciente encuentro con la prensa, Magdyel Ugaz se mostró emocionada con la posibilidad del regreso de la serie “Al fondo hay sitio” a la pantalla chica, donde ella interpretó a la carismática ‘Teresita’ durante ocho temporadas.

La actriz reveló cómo se enteró de la noticia. “Estaba en una conferencia y la prensa me preguntó, yo dije de dónde salió esto”, contó ante las cámaras de “América Espectáculos”.

Al ser consultada sobre si le gustaría volver a encarnar a ‘La Teresita’, Magdyel Ugaz respondió: “Podría ser, pero desde dónde, cómo sería esta nueva ‘Tere’, porque no todos somos los mismos de años atrás”.

En otro momento, la artista nacional dijo sentirse emocionada por la alegría con la que el público ha tomado la noticia.

“Ahora que veo que sale toda esta noticia, es como que muy loco, es muy bonito sentir a la gente tan emocionada con que la serie vuelva. Es muy fuerte todo esto para todos nosotros”, señaló.

Magdyel Ugaz dejó en claro que no tiene ninguna información sobre el regreso de “Al fondo hay sitio”. “Yo también estoy asimilando este ‘run run’ que salió. Voy a pasear por pasillos de América Televisión para saber más claramente. Yo no sé nada, pero sí me emociona saber que la gente sí quisiera, es bien bonito”, comentó.

“Yo he madurado mucho, me he hecho cargo de mi vida. Yo sí sueño, fuera de la serie, con un reencuentro en algún momento”, agregó.

