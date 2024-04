El actor de cine y televisión peruano Sergio Galliani, recordado por interpretar a Miguel Ignacio de las Casas, en la teleserie “Al fondo hay sitio” (América TV), habló de su retiro definitivo de aquella ficción, así como de por qué no volvería a darle vida al personaje.

Mediante una entrevista con el video-podcast “La Lengua”, que dirige el presentador Jesús Alzamora en YouTube, Galliani aseguró que tras su salida de AFHS deseaba mantener una vida relajada, así como disfrutar del dinero que ganó.

“No me voy a comer 12 horas (de grabación) del día ahorita (...) Yo vengo de una familia longeva, quiero envejecer parado. Yo toda la vida he trabajado con la mente, por eso hago caminata de montaña y me gustan esas cosas”, relató el actor.

Como se recuerda, Galliani se despidió de su personaje en el 2016 tras la finalización de la versión original de “Al fondo hay sitio”. Aunque recibió la invitación para participar del relanzamiento del 2022, el actor prefirió no participar.

“Yo no hago televisión hace años. Hay un mito en las carreras públicas, si no te ven en pantalla, se preguntan de qué estás viviendo y de qué estás comiendo, hasta mis sectoristas del banco se preocupan”, añadió.

Tras ello, Sergio acotó que actualmente prefiere vivir una vida saludable, ya que pretende llegar a los 100 años. “Mi meta es llegar a los 100 años físicamente y estar parado”.

De ese modo, el actor habló de por qué no volvería a participar de “Al fondo hay sitio”, indicando que actualmente opta por disfrutar de su tiempo libre.