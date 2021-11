Conforme a los criterios de Saber más

Fines del 2000. Tras el éxito de audiencia de “1000 oficios” y “Así es la vida”, el productor Efraín Aguilar se alió a América TV para crear una de las teleseries más importantes en la historia de la televisión peruana: “Al fondo hay sitio”. En 2022, Canal 4 volvería a apostar por una nueva entrega de la historia de los Maldini y los Gonzales.

La ficción sobre las diferencias y rivalidades de dos opuestas familias: los Maldini y los Gonzales, se estrenó el 30 de marzo del 2009 y el 5 de diciembre del 2016 emitió el capítulo final de su octava temporada. Todas tuvieron gran nivel de sintonía.

Gigio Aranda encabezó el equipo de guionistas, mientras que el elenco de actores tuvo en los roles estelares a Adolfo Chuiman Yvonne Frayssinet, Karina Calmet, Magdyel Ugaz, Sergio Galliani, Andrés Wiese, Nataniel Sánchez, Mayra Couto y Erick Elera.

A continuación, el director y productor Efraín Aguilar cuenta detalles que probablemente desconoces de esta sintonizada ficción de TV:

NOMBRE DE LA SERIE

“El nombre fue una decisión que tomamos en conjunto, se barajaron varias opciones, yo propuse que se llamara ‘La casa se respeta’, pero al final quedó la propuesta de Gigio (Aranda): ‘Al fondo hay sitio’”.

Locación de "Al fondo hay sitio". (Foto: archivo El Comercio)

VENTAJAS

“El canal me dio enormes facilidades para 'Al fondo hay sitio": mayor presupuesto y confianza. Como gozaba del respeto de las autoridades de los canales, me permitían llegar al presidente del directorio para pedir colaboraciones. Fue una gran etapa".

SALIDA ANUNCIADA

“A ‘Doña Nelly’ la tuvimos que desaparecer en la quinta temporada porque Irma Maury ya no quería seguir en la serie, estaba cansada de grabar, vivía lejos, en Ventanilla, y quería pasar más tiempo con sus mascotas. Pero eso venía desde antes, desde el segundo año de grabaciones. En ese entonces, se quedó porque le pusimos movilidad".

LOOK INDESEADO

“Adolfo Chuiman cuida bastante su cabello, lo adora, por eso se molestó conmigo cuando le pedí que lo tenga lacio para interpretar a Peter, ja,ja,ja. Al principio no quiso, pero como actor se tuvo que someter”.

Adolfo Chiman como Peter en "Al fondo hay sitio". (Foto: archivo El Comercio)

ANTIPRENSA

“Mis actores tenían claro que no debían hacer caso a los periodistas, que al pasar ante ellos, debían hacer como si no existieran. Y para evitar el acoso de las cámaras (de Magaly TV) desde un edificio cercano, mandé a poner árboles y un techo falso".

ESCENAS COMPLEJAS

“Los matrimonios y los entierros eran complicados. Cuando enterramos a Grace Gonzales, el personaje de Mayra Couto, solicitamos el apoyo de varias compañías de bomberos para generar la lluvia intensa que se vio ese día. Los actores tuvieron que cambiarse tres veces de ropa, porque en algún momento debían aparecer secos”.

DISPUTA ENTRE ACTORES

“Cada actor es dueño de sus fidelidades y bondades. Nunca me he metido en las inclinaciones políticas de mis actores, sin embargo les prohibí que toquen temas de esa naturaleza durante las grabaciones. La única vez que interferí y me molesté fue cuando hicieron una reunión en ‘Al fondo hay sitio’ para apoyar el no de los brazos cruzados (no contra la revocatoria de la exalcaldesa de Lima Susana Villarán) . Les prohibí que vuelva a pasar”.

CONMOVEDORA ESCENA

“Cuando derrumbamos la casa de los Gonzales, ícono de la serie, todos lloramos, fue un momento sumamente triste. Era imposible no hacerlo, sabíamos que había llegado el final. Recuerdo que llevé a mi casa el cuadro que estaba en la sala (del fallecido patriarca Juan Gonzales)”.

NEGATIVA DE ACTORES

“Cuando creamos el proyecto, pensamos en Salvador del Solar para uno de los personajes, probablemente iba a ser el papá de Nicolás y Fernanda de las Casas (Miguel Ignacio de las Casas ‘Nachito’) ; pero me dijo que estaba haciendo una producción en Colombia”. También hablamos con Christian Meier, para que participe como invitado en una de las temporadas, pero no pudo porque iba a grabar ‘El zorro’". Carlos Alcántara fue otro actor que me hubiese gustado tener".

COSTOSA PROPUESTA

“El microbús que manejaba Pepe (David Almandoz) al principio era alquilado, el canal lo alquilaba por horas; pero como las grabaciones duraban como 10 horas, salía carísimo. A los tres meses se compró uno. Y las casas de los Gonzales y los Maldini eran de material noble, con aspectos especiales para favorecer las grabaciones. Fue una inversión fuerte, no te puedo decir el monto porque no sería ético".

MEJORES ACTORES

“Andrés Wiese (Nicolás de las Casas) y Nataniel Sánchez (Fernanda de las Casas) tienen un sentido único de la oportunidad de texto. Las escenas que grababan los hermanos eran de antología, cuando peleaban daban lección de actuación”.

DEBUT ACTORAL

“Mi nieta, Luana Aguilar Gárate, debutó actuando en la serie. Interpretó a la hija de Grace Gonzales, cuando creció, en la última temporada. En las temporadas anteriores estuvo la hija de Erick Elera”.

SECRETO DE ÉXITO

“La serie tuvo ocho temporadas porque hicimos un trabajo en equipo. Siempre hubo diálogo entre el jefe y el elenco en pleno, era una hermandad, una especie de colaboración. En las reuniones nos decíamos todo con libertad, para que después no quede ninguna duda o haya alguna queja".

DISCREPANCIAS

“Christian Thorsen se molestó porque le dije por teléfono que su personaje no iba más en la serie. Reconozco que fue un error mío no haberle dicho personalmente y le pido disculpas. Sigue siendo mi amigo, ojalá volvamos a trabajar juntos nuevamente".

RENCILLAS

“Cuando Karina Calmet terminaba de grabar su escena no se hablaba con el resto de personajes (actores), pero no tengo ninguna queja de ella, porque grabó hasta el último capítulo”.

VIDEO RECOMENDADO

Los queridos personajes de Al Fondo Hay Sitio interpretados por Ivonne Frayssinet) y Adolfo Chuiman aparecieron en el penúltimo capítulo de De vuelta al barrio null

TAMBIÉN PUEDES LEER

---------------------------------------------------------------------------

Esta nota informativa fue publicada el 17 de noviembre de 2019 a las 9:49 a.m.. El 10 de noviembre de 2021 a las 12:50 p.m. fue actualizada.

---------------------------------------------------------------------------