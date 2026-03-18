En tiempos de pantallas fragmentadas, plataformas y algoritmos, pocos programas aún logran reunir a la familia frente al televisor. En el Perú, uno de ellos es “Al fondo hay sitio”, que este lunes 16 de marzo regresa con su temporada 13.

Han pasado años, despedidas, regresos inesperados y giros de guion que el público comenta como si fueran historias propias. Pero la esencia sigue intacta: un país que se reconoce entre la comedia y el drama. Esa mezcla —tan peruana— es, según Gigio Aranda, la clave que mantiene viva la teleserie.

“El año pasado nos fuimos liderando el rating, pero en televisión todo puede pasar. Cuando creemos que tenemos el mejor capítulo, a veces nos ve menos gente que cuando sentimos que el capítulo es más sencillo. Por eso le ponemos todas las ganas del mundo y no nos confiamos”, destaca el director general de la sintonizada producción nacional.

Aranda habla de la serie como si fuera un organismo vivo. No solo por los trece años que la sostienen, sino porque quienes la hacen, la miran con ojos de espectadores. Para él, esa conexión es la que mantiene viva la historia.

“Felizmente los guionistas, el equipo de producción y los actores seguimos siendo fans de ‘Al fondo hay sitio’. Todos los que hacemos el programa somos fans. Y eso creo que es lo que hace que funcione”.

Reto creativo

En la sala de guionistas, las ideas se discuten con intensidad. Hay entusiasmo, risas y también desacuerdos. Después de trece temporadas al aire, el reto ya no es solo contar una historia, sino encontrar nuevas formas de sorprender a una audiencia que siente que lo ha visto todo.

“Tenemos que estar todo el rato pensando cómo sorprendemos, cómo le damos la vuelta a algo que ya hemos hecho antes. Ya hicimos de todo. Así que tenemos que volver a girar la tuerca”, dice Gigio Aranda.

Esta vez, sin embargo, la dinámica tendrá una ausencia importante. Su hermano, el también guionista Guillermo Aranda, no formará parte del equipo. Después de años acompañando el proceso creativo de la serie, decidió tomarse un descanso.

“Todos estarán, menos mi hermano, que ha decidido escaparse. Es algo que yo mismo hubiera hecho hace diez años. Quiso tomarse su año sabático. Me había avisado desde mayo del año pasado, así que yo bien avisado estaba”, reconoce.

Guionistas de "Al fondo hay sitio". (Foto: De izquierda a derecha: Nena Bravo, Sebastián Gordillo, Cinthia McKenzie, Guillermo Aranda, Gigio Aranda, Pablo Guerra, Juan Armesto y Yashim Bahamonde) / ALESSANDRO CURRARINO

El reto no es menor. La serie produce cerca de 200 capítulos al año, un ritmo que contrasta con las producciones de streaming que hoy dominan la atención del público.

“La gente a veces dice por qué no nos parecemos más a las series de streaming. Pero ellos hacen cinco capítulos con el presupuesto que nosotros usamos para hacer 200. Nuestro presupuesto no es para nada bajo, pero muchas veces igual resulta ajustado para hacer televisión, porque todo es cada vez más caro. Igual tratamos de que cada capítulo sea el mejor que podamos poner al aire”.

El futuro de la serie

¿Hasta cuándo durará Al fondo hay sitio? Ni siquiera Aranda se atreve a responderlo.

“El capítulo final llegará cuando la gente deje de verlo. Si seguimos conectando con el público, seguirá. Pero si no nos ven, se acaba. Así de fácil. No vamos a esperar irnos hasta que la última persona apague la luz. Imagínate. Las despedidas son parte de. Todo tiene un final. Son 13 temporadas, pero para mí es el año 5 de esta temporada. Estamos igualando a “Así es la vida” con esto”, asegura.

Por ahora, su objetivo es más simple: mantener vivo el vínculo con la audiencia.

“Quiero hacer reír más este año”, concluye.