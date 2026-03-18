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Resumen

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En tiempos de pantallas fragmentadas, plataformas y algoritmos, pocos programas aún logran reunir a la familia frente al televisor. En el Perú, uno de ellos es “Al fondo hay sitio”, que este lunes 16 de marzo regresa con su temporada 13.

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El actor nacional nos habla de las cinco décadas de su dilatada y fructífera trayectoria artística, de la novena entrega de “Al fondo hay sitio” y de la serie con la que le gustaría despedirse de los escenarios.
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