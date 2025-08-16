Este lunes 18 de agosto, ‘Al fondo hay sitio’ se alista para un hito en la televisión peruana, ya que transmitirán, por primera vez, una escena en vivo y sin edición, donde además, el público podrá decidir el rumbo de la historia y sus personajes.

De ese modo, la iniciativa marca la primera vez que una serie de ficción producida en el Perú realiza una escena en tiempo real, misma que será emitida desde una locación secreta de Lima.

‘Al fondo hay sitio’ en vivo: ¿Cómo realizarán este desafío?

La productora general de la serie, Estela Redhead, explicó que la decisión de realizar la escena en vivo responde al deseo de innovar y ofrecer una experiencia única a la audiencia. “Estamos saliendo de nuestra zona de confort para, una vez más, demostrar la enorme capacidad del equipo para asumir y lograr grandes retos”, comentó.

El despliegue técnico y humano para esta producción es considerable. Redhead detalló que la logística incluye el uso de cámaras móviles, equipos de transmisión en directo y una coordinación precisa entre el equipo de producción, el elenco y los técnicos.

De otro lado, Estela ha destacado también el apoyo de América Multimedia y del guionista Gigio Aranda y su equipo creativo, cuya visión, según ella, “hacen posible lo que parecía imposible”. “Imagínate a los Gonzáles, los Maldini o los Montalbán actuando en tiempo real”, precisó.

Erick Elera emocionado por el primer capítulo en vivo de ‘AFHS’

El actor Erick Elera, quien interpreta a Joel Gonzáles, compartió su entusiasmo y los desafíos que implica el proyecto. “Nunca en mi carrera había hecho una escena en vivo. Obviamente hay nervios, pero también mucha energía”, afirmó.

Además, Elera señaló que el reto principal para los actores es lograr que la escena “empalme perfectamente” con el resto del capítulo, lo que requiere un alto nivel de precisión, convirtiéndolo en un “reto interesante”.