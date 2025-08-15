“Yo feliz de regresar, esté Mónica (Sánchez) o no”: Karina Calmet cuenta cómo su regreso a “AFHS” llega en una etapa más calmada de su vida

Hay regresos que se sienten como abrir un álbum de fotos olvidado, con rostros queridos, historias que parecían cerradas y una nueva página por escribir. Para Karina Calmet (Lima, 1969), ese reencuentro llegó en forma de un sueño donde Francesca Maldini aparecía rodeada de su familia original vestida de blanco. Fue solo una escena y una invitación breve para volver a “Al fondo hay sitio”, pero detrás de esa aparición se estaba gestando el nacimiento de Marcela, la hermana gemela de Isabella Picasso. “Es un reto totalmente nuevo para mí porque nunca había interpretado a gemelas y ambas son completamente diferentes. Estoy feliz, fascinada con este personaje”, confiesa.

La última vez que Karina apareció en la serie de América TV fue en el 2016, cuando, en el final de la octava temporada, Isabella fue asesinada por Carmen Llanos (Teddy Guzmán), madre de la temida Claudia Llanos (Úrsula Boza). Nueve años después, unas fotos tomadas por Monsefuana (Melania Urbina) durante un tour por Monsefú captaron entre el público a una mujer idéntica a Isabella. Lo que comenzó como un rumor se confirmó poco después, cuando Marcela, su hermana gemela, se incorporó oficialmente a la historia.

“Es un personaje divertido, que se involucra con todos, y eso me encanta. La gente la quiere. No pensé que la iban a querer tan rápido”, narra la actriz.

Karina ha trabajado cada detalle minuciosamente para que Marcela sea completamente distinta a Isabella. Le dio una historia propia y cambió sus gestos, tono de voz y forma de moverse hasta construirle una identidad única.

“Gigio me dijo que eran como el agua y el aceite, así que investigué, me miré en el espejo y busqué la voz adecuada. Isabella tenía un agudo muy marcado; Marcela no. Esos detalles hacen la diferencia”, destaca.

En su regreso, Karina asegura que ha vivido momentos profundamente emotivos. Grabar con Tulio Loza, quien interpreta al padre de Isabella y Marcela, le despertó recuerdos entrañables y la hizo pensar en Ofelia Lazo, cuya ausencia sigue pesando en el elenco. “Ver su foto en el set me conmovió muchísimo”, confiesa.

También la ha sorprendido la rapidez con la que el público distingue a Marcela de Isabella, pese a compartir el mismo rostro.

“Me escriben en redes diciendo que la ven más dulce, más cercana, y eso para mí es un gran halago. Significa que el trabajo de construcción del personaje está funcionando y que el espectador siente que está conociendo a alguien nuevo”, comenta.

En el set, Marcela empieza a tejer sus propias alianzas y enemistades, algo que promete giros inesperados en la trama. Karina sonríe al hablar de lo que viene, aunque evita dar adelantos.

“Solo puedo decir que se vienen escenas hermosas, llenas de humor y ternura. Marcela va a descubrir cosas de su pasado que la van a cambiar, y creo que eso también hará que el público se encariñe aún más con ella”.

Karina Calmet interpreta a Marcela, la hermana gemela de Isabella Picasso en "Al fondo hay sitio". (Foto: América TV)

Ciclos cerrados

Con la misma franqueza responde cuando se le pregunta si su regreso tuvo que ver con cambios en el elenco. Para Karina, la decisión de volver no estuvo vinculada a la ausencia de Mónica Sánchez, con quien tuvo diferencias públicas en el pasado.

“Yo feliz de regresar, esté Mónica o no. El trabajo siempre es bien recibido y ella es una gran actriz de televisión, cine y teatro. Somos contemporáneas y tarde o temprano nos volveremos a cruzar; yo encantada de trabajar con ella”, afirma. Además, celebra que muy pronto Mónica protagonizará la nueva telenovela de Latina, “Eres mi bien”.

“Cuanta más ficción y más producciones audiovisuales haya, mejor para la industria. Eso significa más trabajo para todos, no solo para los actores, también para directores, camarógrafos y técnicos. Y el público gana porque tiene más alternativas para elegir. Es una cadena que beneficia a todos”.

Otra mirada

A sus 55 años, Karina Calmet vive la vida y la actuación con otra mirada. Ahora saborea los instantes, se toma el café sin prisa y lee sus guiones con más imaginación y sensibilidad. “Las cosas simples y cotidianas se han vuelto más importantes. Antes era más reactiva; ahora escucho más y acabo de ser abuela. Estoy viviendo uno de los momentos más felices”, afirma.

Esa misma calma le permite mirar hacia atrás sin cargar con el peso de viejas polémicas. Reconoce que, con la perspectiva que le ha dado los años, no volvería a escribir los tuits que en su momento la pusieron en el ojo de la tormenta. “No lo haría, ni hablar. Ya ni me acuerdo, eso quedó atrás. ¡Qué vergüenza!”.

Hoy, esa serenidad se refleja en su trabajo. Marcela empieza a ganarse un lugar en “Al fondo hay sitio”. Y Karina, también. Entre risas en el set, guiones que sorprenden y el abrazo de un público que nunca la soltó, su regreso se vive como una celebración.