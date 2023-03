‘Al fondo hay sitio’ hizo que todos quedaran triste con la presunta muerte de Peter McKay, personaje que da vida Adolfo Chuiman, en manos de Claudia Llanos, papel interpretado por Úrsula Boza.

Tras emitirse este capítulo, una de las personas que se pronunció sobre la supuesta muerte de Peter fue Yvonne Frayssinet, quien da vida Francesca Maldini.

La actriz señaló que apenas se enteró llamó a su amigo Adolfo Chuiman e incluso le pidió que no le diga adiós al personaje del mayordomo más querido de Las Lomas.

“Lo llamé y le dije: ‘Adolfo, no puedes irte. No me hagas esto’”, declaró a El Popular.

“Nosotros tenemos trabajando juntos desde el 2008. Imagínate todos los años que han pasado. Es un hombre adorable, caballero, gracioso y gentil. Es un lindo. Yo lo extraño, ya lo estoy extrañando mucho”, dijo.

¿Cómo fue la supuesta muerte de Peter McKay en AFHS?

El último miércoles 15 de marzo, en ‘Al fondo hay sitio’ emitieron el capítulo en el que Peter McKay, uno de los personajes más relevantes de la serie, sufrió un ataque al corazón luego de ver que Claudia Llanos seguía con vida.

Ante las sospechas de infidelidad de Diego Montalbán, el exmayordomo de Francesca Maldini decidió seguirlo sin imaginar que se llevaría una ingrata sorpresa.

Cuando entró al departamento que el chef frecuentaba, Peter tuvo una fuerte impresión por la repentina aparición de la villana.

Luego del trágico desenlace, la serie presentó un sentido homenaje con los mejores momentos del personaje encarnado por Adolfo Chuiman.