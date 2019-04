Jaime Bayly recordó sus momentos más icónicos con Alan García | VIDEO

El nombre de Jaime Bayly fue vinculado en más de una ocasión al de Alan García. Y es que el presentador y escritor peruano estuvo detrás de algunos de los momentos mediáticos más recordados del fallecido presidente peruano.

Al comentar la noticia de su suicidio en "Bayly", el programa que conduce en la señal de Mega TV, el autor de "La mujer de mi hermano" recordó algunos de estos episodios que se volvieron icónicos. Esto fue lo que dijo sobre ellos:

1. EL PRIMER DESENCUENTRO EN 1985

Cuando se anunciaba su victoria en las elecciones presidenciales de 1985, Alan García le concedió una entrevista a Jaime Bayly que pasó a la historia. El periodista, de 20 años, le preguntó al entonces candidato, de 35, si tenía problemas de salud mental y si se medicaba. Al poco tiempo, Panamericana Televisión, que emitía el programa del 'Niño terrible', dejó de contar con sus servicios.

"No fue una entrevista cara a cara, fue vía satélite. Le pregunté si había tenido problemas de salud mental, trastornos de salud mental, si le habían hecho la cura del sueño, todo lo cual era verdad, pero él lo negó, dijo que era un golpe bajo y me sacó de la televisión. Tan pronto como se juramentó presidente del Perú habló con el dueño del canal y le dijo: 'A Bayly lo sacas'. El dueño (Genaro Delgado Parker) me llamó y me dijo que no me quería despedir pero que a partir de ese momento solo podía hablar de política internacional. No acepté, renuncié, estuve cinco años largos, los que duró el primer gobierno de Alan, estuve fuera de la televisión, me fui a hacer TV al extranjero. En cierto modo me hicieron un favor, porque inauguré mi carrera en televisión fuera del Perú", recordó Bayly sobre aquella entrevista.

2. EL REENCUENTRO DEL 2001

En 2001, cuando postulaba nuevamente a la Presidencia de la República, Alan García accedió a visitar el set de Jaime Bayly en "El francotirador", el programa que conducía en Frecuencia Latina.

En aquel reencuentro, Bayly le recordó sus evasivas de 1985 y le inquirió una vez más si estaba loco. Alan lo negó y dijo estar "loco por el Perú". Baly también le preguntó por el dinero con el que había comprado un inmueble en París y costeado al educación de sus hijos en un colegio privado de Francia. También lo cuestionó por alguna tentativa de soborno en su primer gobierno.

Este fue su último encuentro televisivo.

3. LA TOMADA DE PELO EN EL EVENTO DE CANAL 2

Ya con Alan García electo como presidente por el periodo 2006-2011, la gerencia de Frecuencia Latina organizó un evento en el que contó con la presencia del mandatario, así como la de otros líderes políticos. Jaime Bayly, figura del canal, fue elegido como maestro de ceremonias y, al darse cuenta de la presencia de García, no perdió la oportunidad de probar su sentido del humor.

"Es la primera vez en mi vida que hago una cola para entrar a este canal. Yo pregunté por qué y me dijeron: 'Es que Alan está aquí'. Ahora entiendo. Siempre las colas, Alan", dijo Bayly.

Pese a que el periodista le recordó al presidente que habían quedado en volver a sostener una entrevista en TV, García Pérez nunca más volvió a visitar su set.

"En el canal me pidieron que hiciera un discurso y el presidente en funciones estaría allí y yo decidí hacerlo en clave de humor. Recordé que en el primer gobierno de Alan la gente pobre había pasado grandes penurias y padecimientos, no había leche y no había arroz y azúcar y la gente hacía larguísimas colas para comprar las cosas básicas para subsistir y esto se lo recordé de una manera lúdica", dijo Bayly la noche del miércoles al hablar de García en Mega TV.

4. EL BAILE DEL ' TETEO'

En su programa, el escritor también recordó cuando llegó a sus manos un video de una fiesta privada en la que Alan García bailaba. El video, propalado en "El francotirador", se popularizó como el 'Baile del teteo'.

"Me llegó al canal un video de Alan García bailando de una manera fogosa (...) Era deliciosamente humorístico como para no propalarlo (...) De alguna manera ponía en evidencia, muy a su pesar, el lado travieso, bufonesco, carnavalesco de Alan García. Él podía ser un intelectual pero también podía ser un bufón, tenía gran sentido del humor", dijo de este momento.

5. "LA PLATA LLEGA SOLA"

Finalmente, Jaime Bayly hizo un 'mea culpa' por una de las frases que más persiguió a Alan García durante su carrera política: "La plata llega sola". En una columna del mismo nombre publicada en diciembre de 2010 en el diario "Perú 21", Bayle reveló que en una cena privada con el ex presidente le contó que quería incursionar en política, pero que le preocupaba que el salario no alcanzara para costear su nivel de vida.

"Fue a fines de 2010, yo estaba con Sandra, mi primera esposa. Él vino con su novia, Roxanne (Cheesman). Yo le dije: 'No sé si lanzarme (a la presidencia), no sé si me va a alcanzar la plata. Me dijo: 'No seas cojud***, la plata llega sola'. Yo tuvo el mal gusto, la infidencia, un horror, me arrepiento luego de contarlo en público", dijo.