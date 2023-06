En la última edición de “La banda del Chino”, Aldo Miyashiro (Lima, 1976) apareció hablando pausado, y no con la fluidez y energía a las que nos tiene acostumbrados. Como era de esperarse, esta inhabitual actitud del actor y presentador de TV frente a cámaras, género diversas especulaciones, pero la que tomó mayor fuerza fue la relacionada a un estado de embriaguez.

Miyashiro Ribeiro, responsable de ficciones que hicieron historia en la televisión peruana, como “Misterio” y “La gran sangre”, descartó haber conducido ebrio y explicó en esta breve entrevista qué motivó su hablar pausado.

“No estaba ebrio. Estoy tomando un quemador de grasa para bajar de peso, pues necesito reducir algunos kilos para una ficción, y, lamentablemente, no me había acordado que no podía mezclarlo con alcohol. Es peligroso, es una bombaza. Y ayer por la celebración del Día del Padre tomé una cerveza”, asintió.

¿Aldo Miyashiro condujo su programa con unas copas de más? Pues eso parece, y @rodgonzalezl nos los mostró en su IG #Amoryfuego pic.twitter.com/WzlpapKeDU — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) June 16, 2023

“Te soy honesto, en estos quince años he ido varias veces al programa con algún trago después de una reunión, pero siempre de manera tranquila. Por eso, me sorprende ahora que digan que estuve ebrio cuando ni siquiera se me ve así. Estuve hablando más lento, pero no dije nada incorrecto, tampoco le falté el respeto a alguien. Y si hubiese estado ebrio, lo diría. Y si le hubiese faltado el respeto a alguien, le pediría disculpas. Es más, cuando tomo algunas copas lo comento al aire”, enfatizó

Detalló, además, que gracias al régimen alimenticio que lleva logró reducir 6 kilos de peso. Actualmente pesa cerca de 90. Su objetivo es estar en 70 u 80 kilos cuando se inicien las grabaciones del proyecto en el que está embarcado.

“Es un régimen bien fuerte el que estoy siguiendo. Ojalá pueda bajar los kilos que me he propuesto”, explicó tras evitar dar detalles de la producción que lo reencontrará con la ficción en TV.