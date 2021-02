La noche del lunes 1 de febrero, Aldo Miyashiro se reincorporó a la conducción de “La banda del chino” tras superar el coronavirus (COVID-19). En su retorno, el conductor de televisión dedicó unas palabras de agradecimiento a sus fans, quienes le manifestaron su preocupación a través de las redes sociales.

“Muy buenas noches, ya estamos de vuelta. Ya estamos bien, quiero agradecer rápidamente. Quiero agradecer de corazón a toda la gente que nos ha escrito, sin exagerar, hemos pasado los miles de mensajes en las diferentes redes sociales. No he podido responder, estoy respondiendo ahora, me dieron mucha fuerza y ya estamos bien, listos para trabajar”, dijo Miyashiro notoriamente emocionado.

Érika Villalobos, pareja del conductor de televisión, también reapareció en Instagram para revelar que todos los miembros de su familia, incluida ella, se contagiaron.

“Hola, cómo están. Yo de vuelta en redes, sí, efectivamente, me contagié de COVID-19 junto con toda mi familia, felizmente todo salió bien. Nos cuidamos en casa, tuve que encargarme de todos los enfermitos”, comentó en un video que publicó en su perfil de Instagram.

Asimismo, la actriz pidió a sus seguidores cuidarse para evitar más contagios. “Yo les pido que se cuiden muchísimo, la cosa está difícil ya vieron que alrededor nuestro se está muriendo mucha gente, no es tan difícil: usar la mascarilla, lavarse las manos y mantener la distancia. Depende de nosotros que esto salga bien”, añadió.

El pasado 19 de enero, Aldo Miyashiro emitió un comunicado en su programa confirmando que había dado positivo al test de coronavirus, y dijo que se encontraba aislado para evitar cualquier contagio.

“Quiero agradecer la preocupación del público ante mi ausencia en el programa, así como las muestras de cariño y buenos deseos para el equipo que los acompaña cada noche en ‘La banda del chino’. Ayer (lunes 18 de enero) no pude estar con ustedes porque, lamentablemente, la COVID-19 se alojó en mi organismo. Han sido días difíciles, pero estoy aislado con los cuidados respectivos”, señaló la misiva de Aldo.

