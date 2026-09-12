El viento corre entre los cerros de Ollantaytambo, en Cusco. Frente a Alejandra Oraa, un chamán dirige una ceremonia de agradecimiento a la tierra, mientras las cámaras de “La Ruta: Perú”, documental producido por la periodista venezolana, registran el encuentro. Oraa, conocida por su trabajo durante más de 15 años en CNN y galardonada con siete premios Emmy, está ahora detrás y delante de una cámara propia, fuera de la televisión, buscando contar historias a su manera.

"La Ruta Perú" ¿Dónde ver el documental? “La Ruta Perú” se transmite por History2 el 6 de septiembre a las 9:40 a.m. Además, el episodio está disponible en el canal oficial de Alejandra Oraa en Youtube.

Esto no aparece en el documental: mientras filmaba en Cusco, hubo un momento en que Alejandra no entendía el quechua del guía espiritual cusqueño que dirigía la ceremonia. “Fue muy bonito, una especie de intercambio espiritual entre lo que nosotros somos y lo que son ellos. Todos terminamos llorando. Como no nos entendiamos por el idioma y fue tan emotivo, intenté traducir lo que yo decía con ChatGPT. Quería contarles de dónde soy. Ahí logramos bajar la pared de la comunicación”, cuenta la periodista mediante una entrevista virtual con El Comercio.

El Perú fue el tercer episodio de “La Ruta”, una serie producida por la compañía de Oraa, Creamos Historias. El primer episodio se filmó en Panamá y luego la periodista viajó a República Dominicana. En general, el proyecto marca una diferencia respecto de la televisión diaria que hizo Oraa durante años. Su contrato con CNN terminó en febrero de 2025 y, después de tomarse unos meses de vacaciones, abrió oficialmente su compañía. Desde entonces, gran parte de su trabajo se ha concentrado en esta serie, que busca recorrer América Latina.

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“Fui al Perú con la premisa de entender el porqué [de] la potencia gastronómica”, explica Oraa. Tan pronto como empezó a entender el país, apareció una pregunta para ella: qué ocurre cuando una migración entra en contacto con una cultura y empieza a transformarla. En “La Ruta: Perú”, esa mirada aparece a través de la historia del chef venezolano Juan Luis Martínez y otros restaurantes.

“Cuando una migración entra a un país, este acepta lo que pasa, logra tener una adaptación del país en el país y le permite sentirse en casa al migrante, pueden pasar cosas maravillosas”, dice.

En Lima, visitó Maido, Mérito y Las Gaviotas; luego siguió por Cusco, Machu Picchu, el Valle Sagrado y Urubamba, antes de llegar al lago Titicaca y las islas flotantes de los Uros en Puno. El recorrido terminó en la Amazonía, en Madre de Dios.

“Vi muchísimas similitudes entre la comida nikkei y la migración venezolana. Incluso quise jugar con el hecho de que haya tantos venezolanos en Perú de los que había, en aquel entonces, japoneses en Perú, y ellos cambiaron por completo la gastronomía peruana. En el presente, estamos viendo el cambio de una nueva gastronomía peruana con la migración venezolana. Además, quise conocer el Perú más allá de lo que la gente ve en las postales más icónicas, como el caso de Machu Picchu y Cusco, y me encontré con historias extraordinarias”, explica.

El futuro del periodismo después de CNN

Antes de “La Ruta”, Oraa realizó otros documentales, entre ellos, uno sobre el Canal de Panamá. Ahora, sin una gran cadena televisiva como estructura permanente detrás, debe asumir decisiones que antes podían recaer en una organización. Por ello, reconoce que existe “muchísima incertidumbre” y que el financiamiento puede llegar a través de marcas, compañías o iniciativas de marca país. “Pero los logros se disfrutan un poco más en este camino, porque sabes que 100% [son] por ti. Es más difícil, sí. Pero el periodista siempre tiene un camino de desafío”, sostiene como periodista independiente.

Alejandra Oraa, periodista de CNN durante más de 15 años y hoy documentalista de “La Ruta”.

“Algo que reflexioné, durante el pago a la tierra en el Cusco, es que nosotros siempre estamos sembrando algo en la vida y no siempre es una siembra de papas, pero qué importante agradecer cuando los logros llegan a nuestras vidas. A veces, a algunas personas se les olvida agradecer. El agradecimiento que se tiene en la cosmovisión andina es, en realidad, a la vida, por darles las cosas que ellos pidieron”, agrega la periodista.

Oraa recuerda que el público conocía su rostro por ser conductora de “Café CNN” y “Destinos” en ese canal, pero no sabían tanto de lo que ocurría alrededor de ella como profesional. “La gente no sabía que yo escribía, que yo producía, que yo coordinaba las historias, que las pensaba, pero ahora ya lo saben”, recuerda.

Su salida de CNN, sin embargo, no representa para ella un alejamiento de la televisión. Más bien, abre una discusión sobre cómo puede convivir ese medio con las plataformas digitales y qué lugar ocupará el periodismo televisivo en los próximos años. “Mi meta es democratizar el contenido que creo, sea periodístico o de entretenimiento”, afirma.

Ante la posibilidad de que una cadena como CNN pueda dejar de ser televisión en algún momento, responde: “Posiblemente”. “En América Latina, el valor televisivo es mucho más grande que Internet”, dice.

Habla desde el aeropuerto. Oraa acababa de terminar la grabación del episodio dedicado a Venezuela y las historias tras el terremoto, pero ya debe partir. De pronto, en la sala de espera, reclaman su atención. La periodista sigue en movimiento, entre una historia que termina y otra que comienza, y una ruta que todavía no tiene un punto final.