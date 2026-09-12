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Resumen

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Alejandra Oraa, periodista de CNN durante más de 15 años y hoy documentalista de “La Ruta”.
Alejandra Oraa, periodista de CNN durante más de 15 años y hoy documentalista de “La Ruta”.
Por Leslie A. Galván

El viento corre entre los cerros de Ollantaytambo, en Cusco. Frente a Alejandra Oraa, un chamán dirige una ceremonia de agradecimiento a la tierra, mientras las cámaras de “La Ruta: Perú”, documental producido por la periodista venezolana, registran el encuentro. Oraa, conocida por su trabajo durante más de 15 años en CNN y galardonada con siete premios Emmy, está ahora detrás y delante de una cámara propia, fuera de la televisión, buscando contar historias a su manera.

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