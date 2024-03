Después de 8 años, las dalinas, golmodis y cíndelas volverán a la tierra, comandados por el misterioso Glufo, para cumplir su última misión: dar vida a “Nubeluz, la despedida”, un espectáculo que revivirá la magia de uno de los espacios infantiles más famosos de Latinoamérica, que revolucionó la televisión en la década de los 90. Las dalinas Almendra Gomelsky, Xiomi Xibille y Lily Braun serán, una vez más, las anfitrionas de esta fiesta interminable.

“Estamos felices de volvernos a subir a un escenario y de estar en contacto con el público. Será la despedida, dejaremos en el recuerdo los principios y mensajes de Nubeluz. Será una superproducción, con una escenografía increíble y efectos especiales”, destaca Almendra Gomelsky tras señalar con gran satisfacción que se agotaron las entradas de preventa en apenas 14 minutos. “La convocatoria está siendo increíble. Nos cuesta creer que después de tantos años (33), el cariño de la gente perdure”, destaca.

En esta fiesta sobre la nube, también se confirmó la participación de cíndelas y gólmodis de la época como MarÍa Pía y Ana Carina Copello, Cristian Rivero, Marco Zunino, Rossana Fernández-Maldonado, Daniela Sarfati, las gemelas Anabel y Antuanet Elías, entre otros.

“María Pía también quiso acompañarnos para los 25 años, pero tuvo un viaje familiar. Esta vez sí estará. La convocatoria está increíble. Claudia (Nagaro) está viniendo de Holanda, María Pía Ureta de Miami, también Elvira (Villa)”, comparte Gomelsky.

Asimismo, señala que en esta entrega especial de “Nubeluz”, Mónica Santa María estará presente “a través del recuerdo”.

La fallecida dalina fue la primera en ingresar al sintonizado programa, y la segunda en ser seleccionada fue Almendra. Junto a ella se presentaron al casting, las gemelas Marisol y Celine Aguirre, las hermanas Bárbara y Fiorella Cayo, Drusila Zileri, entre otras conocidas figuras.

“Nubeluz llegó a mi vida sin avisar. No lo busqué. Me tocaron la puerta tres veces, y a la tercera fue la vencida porque decidí presentarme al casting. Lo hice por quedar bien con la producción y con Mónica, que era mi amiga. Trabajábamos en comerciales, haciendo fotos, y fue quien me recomendó presentarme”, detalla Gomelsky.

“Pero yo estaba segura de que no me elegirían por mi estatura. Siempre que hacía fotos con Mónica nos sentaban o a ella la ponían sobre guías telefónicas para que se viera más alta. Y en un programa en vivo esos recursos no podían utilizarse”, enfatiza Almendra.

Finalmente, evita develar uno de los enigmas más grandes que envuelve al programa: ¿Qué contenía el cono de “Nubeluz”?, premio que recibían quienes participaban en los concursos. “No puedo contarlo porque se pierde la magia”, dice. Sin embargo, a través de las redes sociales, quienes han recibido uno, aseguran que este contenía deliciosas y variadas golosinas.

En julio del 2020, en entrevista con El Comercio, Rochi Hernández, productora de “Nubeluz”, dijo sobre el origen de los conos: “Estábamos prohibidos de mencionar marcas y pensamos ¿qué les regalamos a los niños? Alguien dijo medallas porque no se podía regalar juguetes, y yo que siempre me andaba metiendo en hemerotecas para niños, encontré una revista alemana donde aparecían unos niños recibiendo unos conos como sorpresas. Entonces, pensé: ‘Hagamos un cono y le ponemos nubes en lugar de un lazo’. El cono funcionó muy bien, se creó una magia alrededor de este, nadie podría abrirlo en el set, y estaba prohibido decir qué contenía, aunque creo que todos lo sabíamos.

¿Nueva era?

Sobre la posibilidad de que se produzca una nueva versión de “Nubeluz” y de cuán factible sea, Gomelsky tiene sus dudas. “Creo que desde que existen las redes sociales y la tecnología cambió muchísimo la forma de comunicarse de los niños. Creo que siempre es necesario un producto para menores de edad, pero presentado de una forma diferente, más corto, como pastillas”, subraya.

Además… Día: 20 de julio Hora: 7 p.m. Sede: Estadio de la Universidad de San Marcos. Entradas:Teleticket. Fluctúan desde los S/40 hasta los S/360.