"Amar a muerte": ¿qué pasó al final de la telenovela de Angelique Boyer?

“Amar a muerte”, la telenovela mexicana protagonizada por Angelique Boyer y Michel Brown, se centra en un magnate de negocios y un asesino a sueldo que mueren el mismo día, pero que vuelvan a la vida en otros cuerpos: el millonario, asesinado el mismo día de su boda, en el cuerpo del homicida y el asesino en el cuerpo de un profesor de antropología, víctima de un accidente automovilístico.

La producción creada por el escritor venezolano Leonardo Padrón es una historia de amor sobre los misterios de la vida después de la muerte, las segundas oportunidades, la posibilidad de redención, los laberintos oscuros de la venganza, y las relaciones entre el poder, la ambición y los verdaderos objetivos en el mundo. La muerte tiene un plan para todos.

Esta telenovela se estrenó primero en Estados Unidos por Univision el 29 de octubre de 2018 y concluyó el 11 de marzo de 2019, mientras que en México se estrenó el 5 de noviembre de 2018 por Las Estrellas, y concluyó el 3 de marzo de 2019.

¿QUÉ SUCEDIÓ AL FINAL DE “AMAR A MUERTE”?

En el último capítulo de “Amar a muerte”, cuando Johny Corona escapaba de la policía que lo tenía rodeado en su casa, León, en el cuerpo de Jacobo, y ‘El Chino,' en el del profesor Beltrán, rescataron a Eva y a Mateo, y en medio del enfrentamiento murió el 'El Alacrán’.

Cuando Johny fue en busca de Lucía (Angelique Boyer) para huir juntos como planearon, ella prefirió quedarse y enfrentar las consecuencias de sus decisiones.

Después de contarles la verdad a sus hijos Eva, Valentina y Guillermo, León decidió encarar a su esposa y a la que cree responsable de su muerte. Lucia le explicó cómo sucedieron las cosas, le contó su terrible pasado, cómo conoció a Johny y que a pesar de planear quitarle todo su dinero no orquestó su muerte.

Finalmente, León la perdonó y decidieron comenzar de nuevo su historia de amor, sin embargo, esto no duro mucho, ya que Johny los espiaba a través de las mismas cámaras ocultas que León utilizó para descubrir el engaño de su esposa.

Al sentirse traicionado tomó su pistola y fue al encuentro de la feliz pareja, los confrontó y vació el arma sobre Lucia, quien murió en los brazos de León. Johny pagó con la cárcel este y sus otros crímenes, destino que también compartió Eva debido a su sociedad con ‘El Alacrán’.

Días después del entierro, León visitó la tumba de su amada para descubrir un camino de flores similar al que anunció su transmigración. ¿Lucía transmigró? ¿Dónde estará Lucía? ¿Vivirá en otro cuerpo?

¿”AMAR A MUERTE” TENDRÁ TEMPORADA 2?

Televisa y Univision aún no confirman una segunda temporada de “Amar a muerte”, aunque Angelique Boyer habría zanjado esa posibilidad "Las historias, cuando son buenas, hay que respetarlas y hay que darles un final digno. Sería muy difícil seguir con este tema, transmigrar en otro lado. No me ha llegado la propuesta de una segunda temporada", sentenció.

Sin embargo, Boyer reveló que le gustaría interpretar una vez más a Lucía Borges. "La verdad es que sí me encantaría, porque quiero seguir trabajando en pantalla… Así que, si llega una segunda temporada, sería como ligarme luego y eso me encantaría. Si no, no pasa nada, igualmente hay que darse el tiempo y espacio a la pantalla".