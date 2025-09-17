Amémuseo abre las puertas de la memoria: así fue la inauguración del primer museo de televisión en el Perú

Durante décadas, la televisión nos reunió frente a una pantalla que fue ventana al mundo y espejo de nuestras vidas. Hoy, esa memoria compartida tiene por fin un hogar: se inauguró Amémuseo, el primer museo de la televisión en el Perú, en las instalaciones de América Multimedia en Pachacámac. No es solo una colección de cámaras antiguas o vestuarios icónicos, sino un recorrido emocional que enlaza pasado, presente y futuro del medio que marcó a generaciones enteras.

La ceremonia contó con la presencia de los más altos directivos de América TV, entre ellos Fernando Muñiz, CEO de América Multimedia; Maki Miró Quesada, presidenta del directorio; Jorge Grippa y Jacques Aragones. También asistieron periodistas, actores y talentos históricos del canal como Luis Ángel Pinasco, Sonia Oquendo, Rebeca Escribens, Erick Elera, Yvonne Fraysinet, Federico Salazar, Ernesto Pimentel, entre otros, quienes compartieron con el público la emoción de ver plasmada en un museo la historia de la televisión que contribuyeron a construir.

Luis Ángel Pinasco, Sonia Oquendo y Federico Salazar, durante la inauguración de Amémuseo. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec) / Fernando Sangama

Martín Bonavetti, director de América Estudios y responsable de darle forma al proyecto, explica que la semilla nació tras Experiencia América, un programa impulsado por Maki Miró Quesada.

Martín Bonavetti, director de América Estudios. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec) / Fernando Sangama

“Descubrimos la curiosidad de los visitantes. Querían saber cómo se hacía televisión antes, qué había detrás de lo que veían en pantalla. Entonces pensamos en una sala expositiva que no solo narrara la historia del canal, sino que mostrara el trabajo audiovisssual en todas sus facetas, desde los vestuarios hasta la escenografía. La idea no era hacer un recorrido estático, sino crear un disparador para nuevas audiencias”, señala.

Amémuseo, el primer museo de la televisión en el Perú fue inaugurado el 17 de setiembre en Pachacámac. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec) / Fernando Sangama

Saberes ocultos

Amémuseo no se limita a exhibir reliquias. En ese espacio, cámaras de tubo y antiguos micrófonos conviven con vestuarios de “Al fondo hay sitio, Esto es guerra, Ernesto Pimentel o Rulito Pinasco. Pero el verdadero protagonista es el trabajo detrás de cámaras.

“Queríamos que la muestra testifique la fábrica de saberes que es un canal de televisión. En ella intervienen camarógrafos, iluminadores, sonidistas, ingenieros y artistas. Todo ese universo suele quedar invisible por la magia de la pantalla, y aquí decidimos ponerlo en primer plano”, explica Bonavetti.

Amémuseo, el primer museo de la televisión en el Perú fue inaugurado el 17 de setiembre enn Pachacámac. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec) / Fernando Sangama

El reto fue romper con el modelo de museo tradicional. “La sala debía ser dinámica, renovarse cada semestre, incorporar nuevos elementos. El desafío era no convertirse en un espacio anclado al pasado, sino proyectarse hacia el futuro”, asegura.

Historia viva

Amémuseo también invita a reflexionar sobre el valor del archivo y la memoria en un país que, como reconoce Bonavetti, no ha tenido una tradición sólida de preservación audiovisual.

“Se ha perdido mucho porque ni los canales ni el Estado tuvieron políticas claras. Pero creo que hoy hay otra mirada, impulsada en parte por la cultura digital. Este museo no solo ayuda a repensar el pasado, también nos enseña a valorar el archivo como un insumo fundamental para construir futuro”, refiere.

Y aunque los jóvenes crecen en un mundo de streaming y pantallas múltiples, Bonavetti está convencido de que esta propuesta tiene cómo llegar a ellos.

“Nadie puede proyectar el futuro sin conocer su pasado. La televisión quizás ya no sea el único soporte, pero lo audiovisual tiene hoy una hegemonía absoluta. Esta experiencia histórica, presentada de forma viva, permite despertar vocaciones y mostrar que la televisión sigue siendo una fábrica de saberes”.

Mirada futura

Amémuseo no se detiene en lo físico. El proyecto sumará en el futuro una versión virtual apoyada en inteligencia artificial, que permitirá ampliar la experiencia más allá de los muros de Pachacámac.

“Sin lugar a dudas vamos a incorporarlo. Es parte de entender que lo audiovisual está cada vez más presente en nuestras vidas”, adelanta Bonavetti.

En cada vitrina, en cada objeto, Amémuseo ofrece un testimonio: la televisión forma parte de nuestra identidad colectiva. Es memoria, es archivo, es presente y, sobre todo, es futuro.

Maki Miró Quesada, presidenta del directorio de América TV. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec) / Fernando Sangama