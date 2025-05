A veces, las grandes ideas nacen de los gestos más simples. Por ejemplo, una visita de cinco estudiantes recorriendo pasillos cargados de historia, cámaras dormidas entre rodajes, sets iluminados por la memoria de miles de escenas. Fue ahí, entre risas, selfies y miradas expectantes, donde surgió la inspiración. Maki Miró Quesada, presidenta del directorio de América Televisión, vio en esos rostros algo más que curiosidad: vio futuro. Comprendió que el proceso de hacer televisión no debía quedarse tras bambalinas, sino mostrarse. Que era hora de tender un puente entre quienes hacen la magia y quienes sueñan con descubrirla. Así nació Experiencia América Estudios.

“Al inicio del verano me pregunté: ¿Cómo podemos plasmar un proyecto sostenido, que no solo emocione, sino también dé a conocer la industria y permita monetizar esta experiencia? Hay muchos jóvenes que piensan que la televisión existió desde siempre o que ya no existe, que es cosa del pasado. Quise mostrarles que no es así”, explica Miró Quesada.

Con esa visión clara, imaginó un recorrido guiado por el corazón de América Estudios. Junto al equipo de marketing del canal, trazó cada paso de la experiencia, convencida de que abrir las puertas de sus estudios era abrir también una ventana hacia el presente y el futuro de la televisión.

“Tenemos, posiblemente después de Brasil, el mejor estudio de grabación de América Latina. Es realmente una joya, con tecnología de punta”, afirma. Y no exagera: el complejo cuenta con cinco foros, tres de ellos de mil metros cuadrados y entre siete y nueve metros de altura, cada uno con su propio switcher y control maestro.

A ello se suma un universo paralelo que respira ficción: los exteriores permanentes donde se graban producciones emblemáticas como “Al fondo hay sitio” o “Esto es guerra”.

Los estudiantes en Las Lomas de "Al fondo hay sitio". (Foto: Hugo Pérez) / HUGO PEREZ

La experiencia, que tiene una duración aproximada de una hora, comenzó oficialmente el lunes 28 de abril con la visita de alumnos del curso de arte dramático del Cambridge College, la primera de muchas instituciones que vendrán. “Ya tenemos varios colegios agendados para mayo, además de universidades y academias”, comenta con entusiasmo.

“A los estudiantes que nos visitaron, les interesaba mucho la parte escénica, así que los llevamos a los foros de filmación, a la zona de utilería, que es vastísima; a la carpintería donde todo se construye en casa; al área de vestuario, al switcher, a los camerinos, a ver las cámaras, las luces, las latas, los tachos… todo lo que da vida a una producción”, relata.

Estas visitas apuntan a ayudar en el aspecto vocacional a los estudiantes que están en quinto de secundaria. (Foto: Hugo Pérez) / HUGO PEREZ

El recorrido culmina con América talks. En un auditorio con capacidad para 130 personas, un ejecutivo del canal —ya sea del área de producción, marketing o programación— ofrece una charla inspiradora de 20 minutos. “Es un espacio donde los chicos pueden hacer preguntas, reflexionar y conectar directamente con profesionales del medio. Esta visita apunta a ayudar en el aspecto vocacional al estudiante que está en quinto de media”, agrega Miró Quesada.

El recorrido culmina con América Talks. En esta foto, vemos a Jaime Mándros brindando una inspiradora charla a los estudiantes del Cambridge College. (Foto: Hugo Pérez) / HUGO PEREZ

Dinámica del proyecto

Experiencia América Estudios funciona mediante una coordinación directa con instituciones educativas. “Hemos visitado ya unas veinte instituciones entre colegios, universidades y academias”, detalla. A través de un contacto formal, se define la fecha de visita, el número de asistentes y los aspectos logísticos.

“Tenemos una gerenta del proyecto, Brenda Baluarte, que coordina cada detalle. Nosotros coordinamos con el colegio, la academia o la universidad, hacemos la parte contractual, acordamos la fecha y la cantidad de gente que va a venir. Se cobra una tarifa por estudiante, mientras que los acompañantes, como profesores o chaperones, no pagan. El transporte corre por cuenta de cada institución”, detalla.

Para Baluarte, este proyecto tiene un potencial enorme, especialmente en el ámbito de la educación superior. “Creemos que tiene un futuro gigante, porque le da a los estudiantes —sobre todo a los cachimbos— la oportunidad de conocer desde el inicio cómo funciona el mundo audiovisual”, destaca.

Pero la vivencia va mucho más allá de una simple visita. “Los chicos van a tener la oportunidad de conversar con gerentes de primera línea, profesionales con amplio conocimiento y trayectoria en el medio”, subraya. “Van a entender cómo América Televisión ha sabido reinventarse, cómo ha evolucionado no solo en la señal abierta, sino también en sus plataformas digitales, para seguir generando contenido y llegar cada vez a más peruanos”, asiente.

maki

Maki Miró Quesada, presidenta del directorio de América TV. (Fotos: Juan Ponce).

Nueva fase

Y eso no es todo. En agosto comenzará la segunda etapa de este ambicioso proyecto: el AmeMuseo, un espacio que busca preservar y celebrar la memoria audiovisual del país. “Será el primer museo de televisión del Perú, único en su tipo”, asegura Maki con orgullo.

En él se exhibirán cámaras, luces, aparatos de transmisión y recepción que marcaron época, junto a una línea de tiempo que contará el nacimiento de la televisión en el mundo, su llegada al Perú y el papel pionero de América Televisión como el segundo canal en abrir en el país. El museo también explicará las diferencias entre antena abierta, plataformas, streaming y contenidos multipantalla.

Además, los visitantes podrán adquirir merchandising exclusivo de sus programas favoritos: polos, gorras, llaveros y recuerdos de producciones históricas.

La iniciativa no tiene fecha de cierre. “Se lanzó ahora, pero la idea es que continúe. Ojalá el directorio que venga después la mantenga. Si se monetiza bien y, sobre todo, si despierta vocaciones, tiene todo el sentido del mundo”, concluye.