“América Hoy” anuncia nueva conductora para el 2026: “¿Dónde hemos escuchado esa risa?”

Este viernes 9 de enero, a través de sus redes sociales, el programa de televisión “América Hoy” confirmó la incorporación de una nueva conductora para la temporada de 2026, tras la salida de Ethel Pozo en diciembre pasado.

Así, el anuncio fue realizado mediante un video promocional de intriga, donde no se reveló la identidad de esta nueva presentadora, pero sí su risa característica, lo cual generó una ola de especulación entre sus seguidores.

En las imágenes solo se aprecia la silueta de una mujer vestida de negro enfocada desde sus pies en los estudios de América TV y, como elemento central, se escucha una carcajada distintiva.

“Muy pronto… ¿Dónde hemos escuchado esa risa?” , reza el mensaje que acompaña el clip, generando que los fanáticos del programa sugieran nombres conocidos del espectáculo como el reemplazo de la hija de Gisela Valcárcel.

En tanto, figuras del espectáculo como Valeria Piazza ironizaron sobre el tono de la carcajada preguntando: “¿Maléfica?”. A su vez, los seguidores indicaban que la nueva conductora podría ser Jazmín Pinedo, Maju Mantilla, Melissa Paredes y más.

Sin embargo, una de las teorías con más eco es el posible retorno de una antigua integrante. Samuel Suárez, periodista y creador de Instarándula, analizó el material y apuntó hacia un perfil específico.

“En base a mi larga experiencia escuchando las risas diabólicas de los faranduleros, me atrevería a pensar que es la risa de ¿Melissa Paredes? Muchos se están confundiendo y dicen que es la risa de Janet Barboza, pero me pareció escuchar la risa de Meli”, señaló.

América Hoy: ¿Cómo fue la salida de Ethel Pozo?

Este anuncio fue lanzado meses después de que Ethel Pozo, conductora fundadora del espacio, se despidiera entre lágrimas tras ocho años y medio al frente de las pantallas de “América Hoy”.

“Agradecerle a América Televisión por haber sido mi casa estos ocho años y medio porque hoy es mi último día de programa en vivo... me voy súper contenta. Han sido casi una década, quién diría, ha pasado rapidísimo”, expresó Pozo al despedirse entre lágrimas.

A la salida de la conductora se suma la del productor general, Armando Tafur, quien lideró el proyecto durante seis años. Por otro lado, los panelistas Janet Barboza y Edson Dávila no descartaron mantenerse en el programa.