“América Kids” se estrenó en 2007 y, aunque no se lo propuso, se convirtió en el semillero de algunas de las figuras más requeridas de la TV peruana en la actualidad. El programa infantil motivó en su momento una secuela llamada “La Akdemia”, donde también participaron jóvenes actores de hoy gran reconocimiento. En esta nota te contamos qué hacen, once años después, sus ex integrantes:

SASHA KAPSUNOV

Tras el final de “América Kids: La Akdemia”, Sasha Kapsunov, de nacionalidad rusa, continuó activo tanto en TV como en teatro. En la pantalla lo hemos visto en “De vuelta al barrio” también fue anunciado como integrante del elenco de “Te volveré a encontrar”, telenovela de estreno pendiente.

En el plano personal, en 2012, estuvo involucrado en una polémica luego de que el arrendador de su departamento lo acusara de causar destrozos. En 2014, a los 21 años, anunció que se convertiría en padre. Actualmente, el actor disfruta de su vida familiar al lado de su pareja Jocy y su hija, Julieta, con quienes suele posar en redes sociales.

ANDRÉS GAVIÑO

El actor continúa su actividad artística, aunque ya alejado de la pantalla de TV. Gaviño Galliani se ha avocado principalmente al teatro y ha realizado varias obras para niños, en algunas de ellas ha coincidido con Ximena Hoyos, su ex compañera en “La Akdemia”. Su última aparición en la señal abierta fue en “Combate”, ‘reality’ de competencias de ATV.

XIMENA HOYOS

Tras el final de la serie, la joven actriz enfrentó un duro golpe: en 2011, le detectaron un quiste y un tumor en la base cerebral. En 2018, cuando promocionaba su participación en “Torbellino: 20 años después”, dijo: “Muchas personas creen que el tumor ya no lo tengo, pero está allí, yo vivo con mi tumor. Lo que no tengo es el quiste y la hidrocefalia. Me quedó marcada porque tengo una cicatriz en la cabeza y un catéter”.

Ximena Hoyos ha continuado de manera activa su trabajo en TV. Fue parte del ‘reality’ “Combate” y, como mencionamos, del spin-off de la noventera “Torbellino”. La joven es también una influencer de moda. Tiene casi 1 millón de seguidores en Instagram.

En el plano personal, pese a una polémica por un video privado filtrado por error, continúa su relación amorosa con Gabriel Subauste.

ALEJANDRO ROCA REY

Luego de “América Kids” y “La Akdemia”, Alejandro ha preferido profundizar en el trabajo detrás de cámaras. El joven estudió cine y, es en esa faceta, que ha demostrado su talento dirigiendo videoclips para bandas como City Woods y We The Lion.

Aunque Roca Rey también hizo carrera como cantante luego de la serie juvenil, actualmente tiene en stand-by esa faceta. Sin embargo, de vez en cuando, sorprende a sus seguidores con covers en YouTube:

DEREK FRY

Es uno de los pocos ex integrantes de “América Kids” que decidió no seguir en el camino de las artes. El joven estudió publicidad y trabajó en el área de markéting de una empresa de cementos.

VALERIA FLÓREZ

Miembro original del elenco del programa de América TV. Condujo el programa “El Pack”. En 2016 fue parte del ‘reality’ “Reto de campeones” junto a Ximena Hoyos, con quien ha compartido varios proyectos. En 2017 fue parte del elenco de la comedia “Cebiche de tiburón”. También se reunió con el elenco de “América Kids” por los diez años de su estreno.

ALFREDO GÓMEZ CÉSPEDES

También se alejó de la TV tras el final de “América Kids” y estudió Ciencias de la Comunicación.

MARÍA GRAZIA GAMARRA

De las actrices más populares de la TV peruana en la actualidad. Luego de “América Kids” viajó a Argentina para estudiar teatro. A su regreso, con su hermano, creó una productora y presentó obras como el musical “La novicia rebelde”. Su carrera cambió con su rol estelar en la telenovela “Mi amor el wachimán”.

En el plano personal, María Grazia Gamarra se casó con el tenista Heinz Gildemeister, con el cual tuvo un hijo.

SILVANA CAÑOTE

Silvana continuó su carrera en TV. Tras “América Kids” y “La Akademia”, su papel más importante lo tuvo en 2016 en la telenovela “Mis tres Marías”.

MANUELA CAMACHO

Esta joven nacida en Colombia decidió continuar su carrera en TV. Al igual que muchos de sus ex compañeros en “América Kids” estudió Ciencias de la Comunicación, pero se especializó en el periodismo. Aunque no ha dejado del todo las ficciones (estuvo en “Mis tres Marías”), ha ejercido su profesión de comunicadora en “La Bateria” de Aldo Miyashiro.

FLAVIA LAOS

Aunque actualmente es más reconocida por su participación en la saga juvenil “Ven, baila, quinceañera”, Flavia Laos comenzó su carrera de muy niña. Primero fue “La hora Warner” y luego “América Kids”.

Hoy en día es de las actrices más cotizadas de la TV peruana y una de las personalidades más seguidas en redes sociales. En Instagram tiene más de 3.4 millones de seguidores. Ella se prepara para el estreno de la telenovela “Princesas”.