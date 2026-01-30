Escuchar
(2 min)
El programa, que tendrá un formato en vivo y dinámico, se emitirá este martes 3 de febrero, después de la edición central de América Noticias | Foto: Difusión

El programa, que tendrá un formato en vivo y dinámico, se emitirá este martes 3 de febrero, después de la edición central de América Noticias | Foto: Difusión

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El programa, que tendrá un formato en vivo y dinámico, se emitirá este martes 3 de febrero, después de la edición central de América Noticias | Foto: Difusión
El programa, que tendrá un formato en vivo y dinámico, se emitirá este martes 3 de febrero, después de la edición central de América Noticias | Foto: Difusión
Por Redacción EC

América TV anunció el lanzamiento de “Desvelados por el Mundial”, programa que tendrá un formato dinámico, que será emitido en vivo a partir del martes 3 de febrero a las 11:45 p. m., después de América Noticias.

TE PUEDE INTERESAR

América TV estrenará “Desvelados por el Mundial” este martes 3 de febrero
Televisión

América TV estrenará “Desvelados por el Mundial” este martes 3 de febrero

“Me autoimpuse una labor enorme y terminé autodestruyéndome”: Vania Masías revela las sombras y la luz detrás de 20 años de D1
Historias

“Me autoimpuse una labor enorme y terminé autodestruyéndome”: Vania Masías revela las sombras y la luz detrás de 20 años de D1

“Durante mucho tiempo traté de acercarme a él”: Henry Spencer cuenta cómo se reconcilió con Carlos Alcántara y cómo mantiene vigencia
Teatro

“Durante mucho tiempo traté de acercarme a él”: Henry Spencer cuenta cómo se reconcilió con Carlos Alcántara y cómo mantiene vigencia

El “fin” de Zaca TV, el auge de María Pía Copello: ¿Cómo queda el streaming peruano a inicios del 2026?
TV+

El “fin” de Zaca TV, el auge de María Pía Copello: ¿Cómo queda el streaming peruano a inicios del 2026?