América TV estrenará “Desvelados por el Mundial” este martes 3 de febrero

América TV anunció el lanzamiento de “Desvelados por el Mundial”, programa que tendrá un formato dinámico, que será emitido en vivo a partir del martes 3 de febrero a las 11:45 p. m., después de América Noticias.

Esta propuesta formará parte de su programación como señal oficial del Mundial de Fútbol 2026 y tendrá como sus conductores a los comunicadores Renato Luna, Giancarlo ‘El Flaco’ Granda, Romina Vega y el comediante Mateo Garrido Lecca.

Además de la cobertura de las principales ligas y el seguimiento a futbolistas peruanos en el extranjero, el formato incluirá juegos en vivo y reportajes especiales sobre academias de fútbol y nuevos talentos, informó un comunicado de prensa.

“Es un espacio donde he crecido muchísimo, y regresar rodeado de amigos le da un valor único. La idea es construir, noche tras noche, ese ambiente de expectativa que se vive antes de un Mundial”, comentó Luna, quien en 2025 fue conductor de una versión anterior del programa junto a Korina Rivadeneira.

Por su parte, el Flaco Granda enfatizó la necesidad de un periodismo deportivo más accesible. “Buscamos que el público encuentre un espacio para informarse sin solemnidad, con un lenguaje cercano y dinámico“, sostuvo.

Finalmente, Vega, quien retorna a la que considera su casa televisiva, señaló que el objetivo principal es su vínculo con los televidentes. “Queremos que el público se regale un momento para desconectarse del día”, afirmó.