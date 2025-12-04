América TV en 2026: Anthony Choy y Andrés Wiese como conductores, la película de “AFHS” y más novedades

América Multimedia se proyecta hacia el 2026, el que promete ser su año más ambicioso. Bajo el liderazgo de su CEO Fernando Muñiz, el grupo despliega un plan de expansión que abarca programas concurso y humor, ficción, streaming, cine, grandes eventos deportivos y formatos innovadores diseñados para convivir en múltiples pantallas, con el objetivo de acompañar al usuario donde esté: en movimiento, desde su celular, a través de la señal abierta o en la sala de su casa.

Ese es el espíritu de Conexión 2026: una apuesta que busca que cada pantalla dialogue con otra.

“A diferencia de otros canales o medios que recién intentan convertirse en empresas multimedia, nosotros ya lo somos. Tener 2.6 millones de usuarios en tvGO no es sencillo; esa cifra supera a la de muchos sistemas de televisión de paga importantes del país. Además, nuestros usuarios permanecen en promedio 32 minutos en la plataforma. Eso refleja que no solo somos fuertes en rating, con las 410 mil personas que nos ven en promedio por minuto en la señal abierta, sino que también contamos con una presencia sólida en las demás plataformas”, destaca Muñiz.

Asimismo, recuerda que, además de la renovación de tvGO, el grupo cumplió otras promesas hechas el año pasado. “Una de ellas fue empezar a producir contenidos con segunda pantalla. Ya lo hicimos. Lanzamos nuestro second screen content y hoy tenemos una cantidad importante de piezas desarrolladas, comenzando por ‘Al fondo hay sitio’”, explica.

A esto se sumaron los eventos deportivos que adelantaron como parte de su oferta del año. “Tuvimos la Copa del Rey, el Mundial de Clubes… eventos sólidos en la pantalla”, dice.

Ficción como eje

De cara al 2026, el canal va a consolidar esta ruta de innovación con proyectos claros y calendarios definidos. El objetivo es crecer en producción propia, ampliar la presencia en plataformas y reforzar la oferta en señal abierta con contenidos que marquen la diferencia.

El área de ficción será uno de los pilares de la estrategia. Además de las nuevas temporadas ya previstas de “Envidiosa”, en alianza con Kapow, América TV desarrollará nuevas entregas de “Al fondo hay sitio”, “Los otros Concha” y “Eres mi sangre”. A ello se suma una nueva apuesta: “Guerra de suegras”, protagonizada por Leslie Stewart y Mariella Zanetti”.

En la oferta de entretenimiento destacan los estrenos “Gana si puedes”, que estará conducido por Jota Benz y la chef María José ‘Majo’ Vigil; “La meca de la risa”, con Mateo Garrido Lecca; y “El gran juego”, un programa nocturno de los sábados presentado por María Pía Copello.

‘María Pía tiene la energía, la pasión y la clase para un programa de ese nivel. A ese espacio le vamos a poner mucho punche. Será un show de gran formato, con baile, canto y una producción de primer nivel’, explica el alto directivo de Canal 4.

Para el próximo año también están previstas nuevas entregas de “Evidencia oculta”, además de “Perú Misterio”, que tendrá a Anthony Choy en la conducción, y “Destinos”, con Andrés Wiese.

Entre los programas que continuarán en la parrilla, varios de ellos con renovaciones importantes, destacan “América Espectáculos”, “América Hoy”, “Mande quien mande”, que en esta temporada tendrá a Rebeca Escribens en la conducción, y “+ Espectáculos” .

Sobre “América Hoy”, Muñiz adelanta que el programa entrará en una etapa completamente renovada, esta vez sin la participación de GV Producciones y con nuevos rostros.

“’América Hoy’ es nuestro, el nombre también es nuestro. Creo que es momento de que lo hagamos nosotros”, señala. Explica que esta decisión permitirá optimizar recursos y, al mismo tiempo, potenciar el contenido.

El ecosistema digital tendrá un crecimiento importante. Los contenidos verticales derivados de “Al fondo hay sitio” se convertirán en una línea permanente de producción, con estrenos semanales y narrativas centradas en personajes específicos. Esto permitirá que la marca conviva en televisión y plataformas bajo lenguajes distintos.

En el terreno del deporte, se proyecta asegurar la continuidad de transmisiones internacionales ya consolidadas y cerrar acuerdos para eventos adicionales que se anunciarán durante el año. También se mantendrán las “Noches Blanquiazul” de vóley como un espacio fijo en la programación, dada su buena respuesta.

Ruta cinematográfica

La apuesta por el cine nacional se convierte en otra línea estratégica. A fines del 2026 o inicios del 2027 se avanzará en el desarrollo del proyecto cinematográfico de “Al fondo hay sitio”. Además, el canal incorporará en su pantalla abierta una franja anual dedicada a películas peruanas recientes, con el objetivo de impulsar la producción local y acercarla a más público.

En conjunto, 2026 se perfila como un año de consolidación: más producción propia, mayor presencia digital, eventos de gran valor y un ecosistema de contenidos pensado para convivir en todas las plataformas donde hoy está la audiencia.