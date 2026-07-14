Este formato televisivo sirve como preparación para Fusión 2026, la feria gastronómica que se llevará a cabo del 3 al 6 de septiembre en la Explanada de la Costa Verde | Foto: Difusión
Este formato televisivo sirve como preparación para Fusión 2026, la feria gastronómica que se llevará a cabo del 3 al 6 de septiembre en la Explanada de la Costa Verde | Foto: Difusión
Por Redacción EC

América TV estrenó el microprograma gastronómico “En la mesa, el menú”, un espacio de cinco minutos conducido por Jaime ‘Choca’ Mandros que se emite de lunes a viernes a las 11:00 a. m. para presentar recetas, técnicas de reconocidos chefs y un adelanto de los restaurantes que participarán en la feria gastronómica Fusión 2026.

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