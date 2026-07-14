América TV estrenó el microprograma gastronómico “En la mesa, el menú”, un espacio de cinco minutos conducido por Jaime ‘Choca’ Mandros que se emite de lunes a viernes a las 11:00 a. m. para presentar recetas, técnicas de reconocidos chefs y un adelanto de los restaurantes que participarán en la feria gastronómica Fusión 2026.

En cada edición, el conductor principal estará acompañado por “Chitita Li” Jane Yogi y el creador de contenido Memo García, quienes aportarán un estilo directo para presentar las historias, identidades y propuestas de los diversos establecimientos culinarios del país.

“Estamos muy contentos de volver con ‘En la Mesa’, esta vez con una edición exprés, inspirada en el lenguaje de las redes sociales. Son cinco minutos donde el público podrá conocer las recetas, los secretos de los chefs y descubrir esos lugares donde siempre queremos comer rico”, dijo Mandros.

Asimismo, el presentador señaló que el programa busca seguir difundiendo la gastronomía peruana y brindar una vitrina a cocineros consagrados y nuevos talentos, con contenido que será emitido en plataformas digitales y por la señal de Movistar Plus.

Este espacio televisivo sirve como antesala de Fusión 2026, el evento gastronómico programado del 3 al 6 de septiembre en la Explanada de la Costa Verde, en Magdalena, donde se congregarán más de 60 restaurantes locales.

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