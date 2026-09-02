América TV lanzará este domingo 6 de septiembre a las 5:00 p. m. la transmisión en vivo del programa “Orderique Sí Va a Salir el Show”, espacio que reunirá en la conducción a Juan Carlos Orderique junto a Rafael Cardozo y Rocío Miranda.

La producción adaptará su formato tradicional de notas en estadios y previas de partidos para sumar dinámicas de entretenimiento en set, juegos interactivos, invitados y cobertura de la liga de fútbol femenino.

Juan Carlos Orderique (Foto: América TV)

Respecto a este cambio, Orderique sostuvo que “salimos en nuevo horario y, además, en vivo, todos los domingos a las 5:00 de la tarde”, añadiendo que buscan mantener la esencia del personaje para acompañar a las familias durante la jornada vespertina.

Por su parte, Rocío Miranda regresa a la televisión tras meses de ausencia en las pantallas, manifestando que “no esperaba esta propuesta del canal líder en audiencia y no voy a decepcionar”. En tanto, Rafael Cardozo retorna indicando que “por fin llegó el que sí me voy a divertir y que a la vez me va a desafiar”.

El programa continuará con sus segmentos de entrevistas a futbolistas en recintos deportivos y sorteos con los televidentes, a partir de este domingo 6 de septiembre a las 5:00 p. m. por América TV.