Orderique Sí va a Salir
Orderique Sí va a Salir
Por Redacción EC

América TV lanzará este domingo 6 de septiembre a las 5:00 p. m. la transmisión en vivo del programa “Orderique Sí Va a Salir el Show”, espacio que reunirá en la conducción a Juan Carlos Orderique junto a Rafael Cardozo y Rocío Miranda.

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