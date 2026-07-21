El presidente de la FPF, Agustín Lozano, calificó el pacto comercial como el más relevante en la historia | (Foto: EFE/ José Jácome)
El presidente de la FPF, Agustín Lozano, calificó el pacto comercial como el más relevante en la historia | (Foto: EFE/ José Jácome)
/ José Jácome
Por Redacción EC

América Multimedia confirmó que emitirá en exclusiva los encuentros de la Selección Peruana durante las Clasificatorias para la Copa Mundial de Fútbol 2030, tanto en señal abierta como en sus plataformas digitales.

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