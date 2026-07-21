América Multimedia confirmó que emitirá en exclusiva los encuentros de la Selección Peruana durante las Clasificatorias para la Copa Mundial de Fútbol 2030, tanto en señal abierta como en sus plataformas digitales.

El anuncio se realizó tras el cierre del Mundial 2026 mediante la firma de una alianza con la Federación Peruana de Fútbol, que incluye la cobertura de la selección, las divisiones juveniles masculinas y femeninas, la Selección Peruana Femenina, la Liga Femenina, la Segunda División, la Copa de la Liga y la Supercopa entre los años 2026 y 2030.

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“Asumimos este compromiso con mucha responsabilidad porque sabemos lo que representa la Selección para millones de peruanos y queremos que todos puedan acompañarla en este nuevo desafío”, afirmó el CEO de América, Fernando Muñiz.

Asimismo, la dirigencia deportiva confirmó que el equipo peruano disputará sus partidos como local en cuatro recintos principales: el Estadio Nacional y el Estadio Monumental en Lima, el Estadio Inca Garcilaso de la Vega en Cusco y el estadio de la Universidad Nacional del Altiplano en Puno, sumados a la cancha de Juliaca como escenario complementario para ponerse a disposición de la CONMEBOL y la FIFA.

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