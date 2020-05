En una trasmisión en vivo en Instagram, Mayra Goñi sorprendió al confesar que su amistad con Amy Gutiérrez llegó a su fin porque la cantante la decepcionó cuando dijo que “todo podía fluir con Nesty", durante su participación el “El dúo perfecto”.

“Amy compartía camerino conmigo, era muy amiga mía y hacia dúo con Nesty. Yo estaba feliz porque confiaba en ella al ciento por ciento. Luego, los de la producción me preguntaron qué haría si les mandaban darse un beso al final de una canción y, como soy actriz, les respondí que si ameritaba podían hacerlo porque son profesionales”, contó Mayra Goñi durante una transmisión en vivo.

“Después les preguntaron a ellos, y fue ella quien dijo ‘yo soy profesional y si me mandan normal, y si no me mandan pero fluye en el escenario, también’. Eso me incomodó porque siendo mi amiga sostuvo ‘que le fluía’ con mi novio. Me rompió el corazón, me decepcionó... Pero no la odio ni le deseo el mal, pues me parece una chica muy talentosa”, añadió Mayra.

Amy Gutiérrez confesó que las recientes declaraciones de la actriz de “Te volveré a encontrar” la dañaron emocionalmente. Además, no quiso a ahondar en el tema para evitar más enfrentamientos.

“No voy a comentar nada del tema. Quiero hacer mi carrera fuera de esas cosas (escándalos). Sí. Estoy triste (por las declaraciones de Mayra), pero no quiero ahondar en el tema porque sería agrandar eso y la verdad solo quiero acabar con el tema”, dijo la intérprete de “Alguien” al diario Trome.

Cabe mencionar que, Nesty y Amy fueron pareja de canto en el programa “El dúo perfecto” y como parte del show, ambos debían darse un beso al finalizar su presentación.

Por otro lado, las especulaciones en torno al fin del romance entre Nesty y Mayra surgieron luego que el cantante cubano eliminara todas las fotografías que tenía con Goñi en su cuenta de Instagram. Mientras que, la también actriz cerró temporalmente su cuenta de Instagram.

