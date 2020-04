Ana María Polo, más conocida como la Doctora Polo gracias a su programa “Caso Cerrado” –que se emite en cadenas de toda Latinoamérica- ha logrado posicionarse como una mujer carismática y exitosa; sin embargo, para llegar hasta donde esta tuvo que recorrer un largo camino.

Nació el 11 de abril de 1959 en La Habana, Cuba, pero se crió en Puerto Rico. Luego, se instaló junto a su familia en Miami y desarrolló su talento para el canto. Se graduó en la escuela de leyes y ejerció la profesión de abogada por más de 20 años. Esto le permitió participar como invitada en diversos programas de televisión hasta que debutó en “Caso Cerrado” el 2 de abril de 2001.

Este sábado 11 de abril, la Dr. Polo cumple 61 años y recordaremos diez aspectos poco conocidos sobre la vida de la presentadora de “Caso Cerrado”:

DIFÍCIL INFANCIA

Nació el 11 de abril en La Habana, Cuba. Poco después su familia viajó a Puerto Rico, donde permanecieron por 12 años. No obstante, su infancia en el país boricua estuvo marcado por la discriminación debido a su procedencia. Después viajó a Miami y desarrolló su talento musical, ganando un concurso cuyo premio fue viajar a Roma y cantarle en vivo al Papa Pablo VI en el Vaticano.

ROMANCES QUE PERECEN

A los 19 años conoció a un hombre mayor, se enamoró, se casó y quedó embarazada. Lamentablemente perdió a su bebé por causas naturales y su matrimonio se terminó. Como no pudo concebir, adoptó a un niño cuya identidad aún es desconocida.

ESTUDIOS

Estudio en la Universidad Internacional de Florida, donde recibió el título de licenciada en Ciencias Políticas. Luego se graduó en la escuela de leyes de la Universidad de Miami y se especializó en Derecho de Familia. “Estudie derecho porque creo en el orden y la justicia. Además porque pienso que la naturaleza humana no siempre es civilizada y ordenada”, declaró en una entrevista a su casa televisora.

¿CÓMO LLEGÓ A LA TV?

Muchos pensarán que fue con “Caso Cerrado”, pero no. Ana María Polo estuvo desde antes frente a cámaras ya que fue invitada como consejera de casos judiciales. Incluso antes de conquistar la pantalla chica como jueza, brindó consejos judiciales en radio. El 2 de abril debutó con su programa –antes conocido como “Sala de Parejas”-, pero rápidamente los casos fueron aumentando y cambiando de índole por lo que también variaron el nombre.

UN CASO INOLVIDABLE

Pese a confesar que odia la violencia, reconoce que algunos casos la han sacado de quicio. “Hubo un caso en el que actué con violencia. Le lancé un vaso de agua al tío que violaba y prostituía a su sobrina de 16 años, a quien había prometido proteger después de la muerte de su padre. Perdí los estribos y me arrepentí”, recordó, según reporta el portal 15 minutos.

UNA VIDA NORMAL

En su casa es como todo el mundo. Se levanta temprano, toma café, lee periódicos, pasea a sus mascotas y se ejercita. Los días que graba cambia la rutina.

NO ES AJENA A LA BELLEZA

Se ejercita casi una hora diaria, usa humectante al despertar y antes de dormir, lleva una dieta saludable, usa protector solar y duerme sus horas completas.

PASATIEMPOS

Si bien le gusta la lectura en solitario y la meditación, también es una amante del billar y las actividades en el mar, como la pesca. Hecho que ha quedado evidenciado con sus publicaciones en redes sociales.

AMANTE MUSICAL

No discrimina géneros, por el contrario, disfruta de la música en general y escucha artistas y grupos como John Legend, Jesse & Joy, Katy Perry, Mala Rodríguez, Bebe, entre otros exponentes.

SU LUCHA CONTRA EL CÁNCER

A los 44 años, cuando ya era una celebridad, le detectaron cáncer de mama. “El médico me llamó y me dijo que lo sentía mucho pero que estaba muy enferma. Sentía como si se me moviera el piso y tardé bastante en volver a acomodarme”, declaró a la revista Pronto. Y aunque superó su enfermedad, considera que fue una etapa traumática.

