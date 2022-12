La gran admiración de Andrea Alvarado por el trabajo de Patricia Barreto nació hace siete años, cuando la vio en las tablas interpretando a la célebre cantante francesa Edith Piaf. Desde entonces, soñaba con actuar a su lado, seguía sus pasos artísticos y siguió de cerca “Maricucha”, sin presagiar que en la segunda entrega de la sintonizada telenovela de Del Barrio Producciones tendría un rol preponderante junto a la artista que tanta admiración le generaba.

“Siempre quise actuar con Patricia porque es una capa, la vi en “Piaf”, hace varios años, cuando empezaba mi formación actoral. Me encantó su trabajo, fue emocionante, aquel día ratifiqué mi inclinación por la actuación”, recuerda la actriz que en la ficción de América TV da vida a Rosemary, la prima malvada de Maricucha.

Rosemary envidia a Maricucha, se viste y quiere ser como ella. (Foto: América TV)

Producida por Michelle Alexander y dirigida por Ani Alva Helfer para América Televisión, “Maricucha 2″ tiene entre su elenco de actores a Patricia Barreto, Andrés Vílchez, Ximena Díaz, Sebastián Monteghirfo, Stefano Meier, Christian Domínguez entre otros. La segunda temporada se estrenó el 15 de noviembre del 2022

La propuesta

A mediados de este año, mientras Andrea descansaba durante el intermedio del musical “Luz de Luna, la aventura”, Michelle Alexander le ofreció el rol que le cambió la vida. “La propuesta para interpretar a Rosemary me emocionó y acepté sin dudar, aunque no puedo negar que me sorprendió cómo ocurrió todo, no me lo esperaba”, comenta.

Antes de interpretar a Rosemary en “Maricucha”, Álvarez encarnó a la jirafa Becky en “Luz de Luna 2″, personaje que también dio vida en el teatro. Asimismo, actúo en la serie infantil “Había tal vez” del canal IPe.

“Si bien es cierto, no es la primera vez que actúo en televisión, sí es la primera vez que hago un personaje tan popular, divertido y con diversos matices; pues se trata de una chica que ha sufrido de niña, carga muchos traumas y su personalidad tiene que ver con eso. Hay gente que la entiende y que la quiere pese a sus maldades. No es mala mala”, enfatiza.

Además, reconoce que Rosemary, a quien Maricucha apodó como ‘Maritrucha’, por hacerse pasar por ella ante Doménico Rossi (Stefano Meier), tiene algunos detalles suyos, como su gracia, coquetería y dinamismo.

“Construí el personaje viendo algunas películas, traté de que sea maliciosa, pero también buscando en mí misma, pues en algún momento, sobre todo cuando somos niños hemos sentido envidia por nuestros hermanos, primos o amigos. Rosemary es malvada, envidiosa, pero hay que entender que sus papás nunca la quisieron, la abandonaron de niña, entonces sí tiene motivos para sentirse olvidada y rechazada”, destaca Andrea.

“Me imagino que poco a poco irá madurando, hasta terminar siendo una mujer hecha y derecha. Espero que así sea porque me gustaría que cambie y le vaya bien”, añade y aclara que una vez que abandona el escenario hay frases de Rosemary que repite involuntariamente, como: “¡Qué riquis!” y “Está deli”.

“Empecé a hacer este personaje hace casi dos meses y no sé hasta cuándo seguiremos grabando. Las grabaciones se extienden casi todo el día, y muchas veces las palabras que usa se me quedan y las repito cuando estoy con mis amigos. Es muy divertido”, cuenta.

Los inicios

Alvarado estudiaba Ciencias de la Comunicación cuando cambió de carrera persiguiendo sus sueños. A los 18 años se inscribió en un taller de teatro musical, luego estudió arte escénico en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente, además de actuar, es directora y profesora de teatro en La vaca multicolor, un espacio que comparte con su pareja, el actor Fernando Luque.

“Siempre me ha gustado la actuación, por eso dejé todo para dedicarme a actuar y a perseguir mis sueños. Fue mi mamá quien me recordó que en mi anuario escolar de primaria escribí que quería ser actriz. Lo había olvidado”, comenta.

“Con Fernando estamos en sintonía, a veces vemos la serie juntos, manejamos la misma energía, nos entendemos muy bien, creo que si no sería actor, sería difícil llevar una relación por el tema de horarios y sensibilidad. Nunca he salido con alguien que no sea actor”, detalla y aclara que su prioridad es construir “lentamente” un camino de éxito que enorgullezca a sus padres. “Esa es mi mayor motivación”, subraya.

Andrea Alvarado tiene 27 años. Rosemary es el rol más popular de su carrera. (Foto: América TV)

















