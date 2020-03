Andrea Montenegro renunció a "Hasta las patas"

A inicios de febrero, Andrea Montenegro anunciaba con gran satisfacción el estreno de "Hasta las patas", programa que marcaba su retorno a la TV peruana luego de 14 años de ausencia. Hoy, apenas un mes después, anunció su renuncia a través de un comunicado de prensa.

"Por reiterados incumplimientos en el contrato, para empezar con el pago oportuno de mis honorarios, me veo en la obligación de renunciar a mi trabajo como conductora del programa 'Hasta Las Patas', que se emite por Panamericana Televisión", señala el comunicado.

Montenegro explicó que la empresa que la contrató no tiene liquidez para pagarle sus honorarios y por ello ha decidido dar un paso al costado. "La Sra. Carmela Castellano García (productora del programa) hasta la fecha no da la cara por mis honorarios correspondientes al mes de febrero. El mes de marzo no me será remunerado por la misma falta de liquidez y por haberse suspendido las grabaciones en el estudio, pero seguirán usando mi imagen y escenas grabadas los meses anteriores para cubrir los espacios del programa", acotó.

“Hasta las patas” es un espacio que busca orientar, educar y concientizar a la gente para que participe en la protección de los animales y del medio ambiente. Se emite los sábados a las 3:00 p.m. vía Panamericana TV.