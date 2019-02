Angelique Boyer: esto dijo la actriz sobre la segunda temporada de "Amar a muerte"

A menos de dos semanas del capítulo final de "Amar a muerte", son varias las especulaciones sobre si Televisa confirmará o no una segunda temporada de la teleserie protagonizada por Angelique Boyer y Michel Brown. Al respecto, la actriz de 30 años dijo que por ahora todo es un rumor.

"Las historias, cuando son buenas, hay que respetarlas y hay que darles un final digno. Sería muy difícil seguir con este tema, transmigrar en otro lado. No me ha llegado la propuesta de una segunda temporada", sentenció.

Aristemo y Juliantina, las nuevas parejas de Televisa que hacen furor en redes sociales

Las actrices que dan vida a la historia de amor sin censura de "Amar a muerte"

Sin embargo, Boyer reveló que le gustaría una vez más interpretar a 'Lucía Borges'.

"La verdad es que sí me encantaría, porque quiero seguir trabajando en pantalla… Así que, si llega una segunda temporada, sería como ligarme luego y eso me encantaría. Sino, no pasa nada, igualmente hay que darse el tiempo y espacio a la pantalla", comentó.

Sobre el próximo final de "Amar a muerte", programado para la primera semana de marzo, la actriz comentó:

"Habrá un final inesperado, es algo que al menos yo no me esperaba y me costó muchísimo trabajo grabarlo. No lo puedo platicar, pero, creo que se van a sorprender muchísimo", declaró.

Cabe destacar que otras teleseries de Televisa como "Mi marido tiene familia", "La piloto 2" y "Por amar sin ley" volvieron a la pantalla con una segunda temporada debido a su éxito. "Amar a muerte" es actualmente uno de los programas más vistos en la televisión mexicana como en Univisión, donde se transmite casi en paralelo.

EL BOOM 'JULIANTINA'

La historia de amor de Valentina y Juliana, personajes secundarios de "Amar a muerte" interpretados por Macarena Achaga y Bárbara López, respectivamente, es una de las tramas que debido a su éxito arrollador en redes sociales, pide desde hace varias semanas un spin off de la historia. Hasta el momento, Televisa no se ha pronunciado al respecto.

"Amar a muerte", aborda el tema de la transmigración de almas y es protagonizada por Angelique Boyer, Michel Brown, Alejandro Nones, Claudia Martín, Alexis Ayala, Macarena Achaga, Bárbara López, entre otros.