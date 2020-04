La noche del viernes pasado, Angie Jibaja fue internada en una clínica en el distrito de Surco tras recibir dos impactos de bala por un sujeto de 75 años con quien, supuestamente, la modelo mantendría una relación.

La noticia también fue reportada en televisión por el periodista de RPP Noticias, Jaime Chincha, quien al finalizar el informe hizo un comentario que generó polémica en Twitter.

“Esta chica no aprende”, dijo el periodista al aire y tras ello empezó a recibir críticas en Twitter, muchos consideraron que el conductor de TV no mostró empatía con lo que le sucedió a la expareja de Jean Paul Santa María.

Los usuarios en Twitter enfatizaron que a pesar de los escándalos que ha protagonizado Angie Jibaja, ella habría sufrido un intento de feminicidio.

“Jaime Chincha acaba de reportar el ataque a Angie Jibaja y no tuvo mejor idea que opinar al final que ESTA CHICA NO APRENDE. No entiendo… ¿No aprende a qué? ¿A qué no venga un loco a dispararle? Si tiene escándalos en su vida es una cosa pero qué comentario para más estúpido”, comentó una usuaria en dicha red social.

Angie Jibaja y la balacera en la Clínica San Pablo

La noche del viernes, un hombre de 75 años, identificado como Ricardo Márquez, llevó a Angie Jibaja a la clínica San Pablo con dos heridas de bala. Personal del establecimiento de salud ubicado en Surco informó del hecho a la Policía Nacional que envió a dos agentes al lugar. Al notar la presencia de los uniformados, Marquez Michielli comenzó a disparar desatando una balacera en los exteriores de la clínica.

El jefe de la Séptima Región Policial, coronel PNP Herbert Ramos, informó que el atacante hirió a los suboficiales José Ruiz Marquina y César Espinoza Gómez,. Márquez Michieli intentó fugar a bordo de un vehículo rojo, pero terminó impactando el automóvil contra un jardín de la clínica tras ser herido por los policías.

La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) informó que el autor de los disparos contra los agentes no tenía licencia para portar armas de fuego.

VIDEO RECOMENDADO

Tilsa Lozano se quiebraal hablar de su mamá que está en EE.UU.

Tilsa Lozano: Se le quiebra la voz al hablar de su mamá que está en EE.UU.