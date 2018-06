Anthony Bourdain: descartan consumo de narcóticos antes de su deceso

El chef y presentador Anhtony Bourdain perdió la vida en Francia a inicios de este mes y recientemente se ha revelado que no se encontraron narcóticos en su cuerpo luego de que se confirmara su fallecimiento.

Como se recuerda, el chef fue encontrado sin vida en un hotel de la localidad de Kaysersberg-Vignoble, donde se encontraba grabando la última temporada de su programa "Anthony Bourdain: Parts Unknown".

La investigación policial determinó que Bourdain se suicidó y el único detalle pendiente era establecer si el consumo de alguna sustancia habría condicionado su accionar.

El chef, escritor y conductor de televisión fue hallado sin vida en Francia. En el pasado, Anthony Bourdain admitió que abusó de las drogas durante su juventud, por lo que el consumo de narcóticos era un tema pendiente en la investigación de su muerte. (Foto: Shutterstock) Shutterstock

Teniendo en cuenta que Bourdain nunca ocultó que durante muchos años tuvo un historial serio de consumo de drogas, este punto era de particular importancia para establecer las causas de su muerte.

La información indicada al inicio de esta nota fue confirmada por Christian de Rocquigny, fiscal francés a cargo del caso. El oficial dijo a "The New York Times" que únicamente se encontraron restos de una medicina no narcótica de uso terapéutico en el cuerpo del cocinero.

Anthony Bourdain fue cremado en Francia, siendo sus restos y pertenencias llevados a Christopher, su único hermano. Gladys Bourdain, antigua editora de "The New York Times" y madre del fallecido, señaló que la familia realizará una pequeña y discreta ceremonia en honor a su hijo.