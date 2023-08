¡Se acabó la espera! Latina televisión anunció la tercera temporada del reality de cocina “El Gran Chef Famosos” (EGCF), así se confirmó el viernes 4 de agosto durante la emisión del programa por medio de un video promocional.

“En las primeras dos temporadas de El Gran Chef Famosos la competencia se vivió al máximo. La pasión se reflejó en cada plato y el sabor sazonó la diversión… Y ahora prepárense porque el caos continúa en una tercera temporada”, señalaba el avance difundido en la señal de Latina.

¿El Gran Chef Famosos’ tendrá cambios importantes?

La presentación de la tercera temporada de EGCF advirtió también la aplicación de cambios que harán la diferencia en lo que se conoce del ‘reality’ hasta el momento.

“Nuevas emociones darán vida a esta cocina, donde ya nada volverá a ser igual”, indicaba el video promocional. En el adelanto se hizo un repaso por los momentos más pintorescos de las temporadas pasadas.

¿José Peláez se irá del programa?

Un hecho que llamó la atención del avance de temporada fue ver al conductor de “El Gran Chef Famosos”, José Peláez, tomar sus cosas simbólicamente para retirarse del set al mismo estilo del Chavo del 8, lo que sugiere su posible retiro.

En el video promocional también se ve a los jurados Nelly Rossinelli, Javier Masías y Giacomo Bocchio dando señales de una eventual salida.

Aunque la producción, los jurados y el actor no han confirmado una retirada del programa, este hecho generó en los seguidores del ‘reality’ sorpresa y conmoción. “Si se va Peláez y el jurado, no veremos el programa”, “Sin Peláez no será lo mismo”, “Todos menos Peláez”, escribieron en redes sociales.