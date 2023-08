La estrella de YouTube Ariana Bolo Arce fue sugerida por sus fanáticos para que integre la tercera temporada de El Gran Chef Famosos, sin embargo, no fue seleccionada para la nueva entrega del ‘reality’ de cocina.

En se sentido, Bolo Arce comentó en una entrevista para el diario La República que no recibió la invitación de la producción, pero que le gustaría formar parte del elenco, ya que más personas podrían conocerla.

“No se me ha dado la oportunidad, no me han tocado la puerta, pero nunca le doy el no a estas cosas. Agradezco muchísimo a las personas que nos etiquetan en TikTok, Facebook y Twitter, porque fue muy conmovedor”, indicó la creadora de contenidos.

Además, indicó que de ser invitada al concurso, representaría a su equipo de trabajo. “Sería un logro más, y si no se da, también está bien, porque la gente nos tiene presente”, agregó.

¿Por qué Ariana Bolo Arce deseas integrar El Gran Chef Famosos?

Por otro lado, la influencer complementó que la remuneración económica quedaría de lado, ya que su motivación principal para ingresar El Gran Chef Famosos es la de ganar experiencias, así como ser conocida por públicos diferentes.

“A mí me encantaría que más personas me conozcan. Por ejemplo, hay muchas personas de mi generación que han dejado de ver televisión, pero hay personas que todavía la consumen y es ellas a las que me encantaría llegar. Entonces, si me dieran la oportunidad, la aceptaría”, detalló Ariana Bolo Arce.

¿En dónde se pueden ver los episodios de El Gran Chef Famosos?

Actualmente, todos los episodios del programa son subidos a la plataforma YouTube, estos capítulos pueden ser vistos de manera gratuita por todo el público. También se pueden ver en la web de Latina.

El Gran Chef Famosos se transmite por Latina TV de lunes a viernes a partir de las 8 p.m., mientras que los sábados se emite desde las 8:30 p.m.