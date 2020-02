Emilio Osorio y Joaquín Bondoni enloquecieron la audiencia mexicana con sus personajes en la telenovela ‘Mi marido tiene familia’, y luego en su secuela ‘Juntos, el corazón nunca se equivoca’. Esta última contaba la historia de amor de una pareja homosexual. Toda una novedad, en tiempos de machismo y homofobia.

El Comercio conversó brevemente, con ambos actores, quienes desde su llegada a Lima se han visto sorprendidos por decenas de fanáticas, algo que no esperaban y que por supuesto agradecen. Hoy darán un espectáculo musical en el Centro de Convenciones del María Angola.

Hablar en televisión abierta de homosexualidad en un país tan machista como México es algo que no vemos con frecuencia ¿Los sorprendió?

Emilio: Es un tema polémico, pero del que sí se ha hablado antes. Por ejemplo, en ‘La Rosa de Guadalupe’, pero se había trabajado de forma diferente. Creo que la pareja de ‘Aristemo’ ha tenido mucha acogida porque la telenovela mostró el amor que se tenían ambos, y no el morbo.

Joaquín: Era entrar en un camino muy sensible, pero nos mantuvimos ahí sin pasarnos de la raya, se logró gracias al gran trabajo de los escritores.

En la telenovela Joaquín, Arath de la Torre, es tu padre. ¿Cómo fue trabajar con él?

Me dio muchos consejos, y estuvimos comunicados todo el tiempo, sentí todo el tiempo su buena vibra y ganas de ayudarme. Su apoyo ha sido fundamental.

¿Pensaron en algún momento que la telenovela podría tener tanto éxito?

Emilio: Los personajes ya existían, pero en un comienzo solo uno entraba para defender al otro porque su familia no aceptaba que era gay, no estaba previsto que fueran pareja, pero luego con la aceptación del público la historia cambió. Lo hemos tomado como un trabajo más, estamos actuando, y es solo un personaje.

Joaquín: La pareja ‘Aristemo’ se convirtió en un símbolo. Las veces que nos hemos besado en la telenovela habrán sido máximo cuatro, se ha tratado de que se vea lo más blanca, bonita y tierna posible. A mí me encantó asumir el reto de hacerla porque es una historia que nos marcó como un tatuaje en nuestro corazón.

¿Es cierto que muchos adolescentes y jóvenes motivados por la historias les han escrito a sus redes sociales pidiéndoles consejos?

Emilio: Mucha gente nos escribía a las redes sociales contándonos lo que estaban pasando, pero yo creo que es un tema muy delicado, por el que yo no he pasado. No sabría qué decirles, las pocas veces que he podido responder les he dicho: ‘Ten fuerza, valentía y piensa en ti’.

Finalmente, Emilio ¿Tu mamá te ha dado algún consejo en tu carrera como actor?

Ella me dice: ‘Todo hazlo con pasión’. Mi mamá es mi diosa, no hay nadie más grande para mí que ella. Diga lo que diga, o haga lo que haga, siempre la voy a amar. He sido feliz toda mi niñez y adolescencia. No he tenido todo, pero nada me ha faltado.