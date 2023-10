La tercera temporada de “El gran chef: Famosos” llegó a su fin y este sábado 7 de octubre se conocerá al participante que se llevará el premio final.

Tras una noche llena de retos y emociones, el actor Armando Machuca y la humorista Mariella Zanetti se convirtieron en los finalistas de El gran chef: Famosos.

“A lo largo de esta competencia me he enfrentado a muchas cosas que pensé no me iba a enfrentar. Creo que he crecido y creo que voy a ganar”, dijo Armando Machuca.

La dupla de artistas tendrá que superar exigentes retos culinarios para obtener la victoria de esta última temporada. Según lo adelantado por el programa, Machuca y Zanetti deberán cocinar tres platillos.

“Nunca pensé llegar tan lejos y este es mi momento. Yo voy a ser la gran chef tercera temporada”, sentenció Mariella.

Durante el episodio previo a la final de El gran chef: Famosos, el trío de actores tuvo que cocinar un postre en dos etapas, este platillo se llamaba Tarta Saint Honoré.

¿Cuándo se emitirá la cuarta temporada de “El gran chef: Famosos”?

La cuarta temporada del reality gastronómico se estrenará el lunes 9 de octubre por la señal de Latino TV a las 8 p.m.

El gran chef: Famosos tendrá a Giancarlo Granda, Checho Ibarra, Renato Rossini, Tilsa Lozano, Ximena Hoyos, Saskia Bernaola, Mónica Zevallos, Gino Pesaressi, Renato Rossini Jr., Florcita Polo, Fiorella Cayo y Christian Ysla como participantes.