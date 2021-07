En el marco de un panel en la nueva edición online de la Comic-Con de San Diego, Netflix reveló el primer adelanto para lo que será Army of Thieves, película precuela de la cinta de zombies de Zack Snyder, “Army of the Dead”.

Esta nueva entrega del cineasta responsable de “La Liga de la Justicia” y “300” estará ambientada tiempo antes de “Army of the Dead” y se centrará en la historia de Dieter, personaje interpretado por Matthias Schweighöfer.

Tal y como muestra el adelanto, en “Army of Thieves” se explorará aún más los orígenes de los zombies y todo en la vida de Dieter antes de los eventos del más reciente lanzamiento de Snyder. Todo de la mano de los planes de un gran robo en Europa.

Según reveló la productor Deborah Snyder, esta no será una película netamente de zombies ya que aunque las criaturas aterrorizan a los Estados Unidos, la historia estará más cercana a ser “una película de robo y comedia romántica que cualquier otra cosa”.

“Army of Thieves” es dirigida por el mismo Matthias Schweighöfer y el elenco está conformado por actores como Nathalie Emmanuel, Ruby O. Fee, Stuart Martin, Guz Khan, Jonathan Cohen y Noémie Nakai, entre otros. Su estreno se dará en los próximos meses.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Mira el tráiler oficial de la segunda temporada de “Control Z”

Mira el tráiler oficial de la segunda temporada de "Control Z"

TE PUEDE INTERESAR