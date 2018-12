Gisela Valcárcel le ofreció disculpas públicas a Michelle Soifer y al equipo de "Esto es guerra" por dar a entender, en la edición pasada de "El artista del año: el dúo perfecto", que la cantante no le daba el ráting más alto a su programa.

Como se recuerda, fue el sábado 24 de noviembre que se anunció el retorno de Soifer al show de talentos, pese a su eliminación. Al intentar descartar que su regreso se haya debido a algún tipo de favoritismo, Valcárcel dijo que no era ella la que elevaba los picos de su sintonía.

"El ráting más alto no lo hemos hecho con ella, esa es la realidad, se puede ver en el minuto a minuto. La semana pasada tampoco. El ráting más alto fue con Daniela Darcourt y Pedro Loli cantando. Así es la televisión. Nosotros no ponemos a alguien por separado porque da más audiencia. Los invitamos por su gran talento y yo considero que Michelle tiene mucho talento", declaró la rubia, generando la incomodidad de Soifer, quien fue grabada, al finalizar el programa, buscando a Valcárcel para hablar en privado.

LAS PALABRAS ERRADA

Al tanto del malestar de la cantante, Gisela Valcárcel optó por aclarar el malentendido antes de su presentación en la reciente gala de "El artista del año".

"La semana pasada quise decir que tú no eras responsable de los resultados, aligerarte la carga, y terminé diciendo que tú no nos dabas ráting a nosotros. Te pido disculpas a ti y a la gente de 'Esto es guerra'. Por que cuando te afecto a ti, afecto a todos", dijo la animadora.

"Cometí un error la semana pasada y me encantar mirarte a los ojos ahora, Michelle, y pedirte disculpas", continuó la rubia.

EN DEFENSA DE LOS 'CHICOS REALITY'

Gisela Valcárcel también se disculpó en "El dúo perfecto" con los integrantes de "Esto es guerra" y los defendió de las críticas que suelen recibir por ser, supuestamente, solo "gente bonita".

"Yo no pienso como muchos que en realidad son pocos (sic) que trabajar en un programa como 'Esto es guerra' y hacer la audiencia que hacen todos los días es porque te caen las cosas del cielo. Yo he podido ver en muchos de ellos a gente que ha sacado adelante a su familia mientras otros dicen que solo (les va bien) porque tiene músculo(...) Hay que estar en la cancha para poder opinar y yo he estado en esta cancha viéndolos a ellos", afirmó la animadora.

UN POCO DE HUMILDAD

Tras las palabras de Gisela Valcárcel, Michelle Soifer le agradeció por reconocer el error y le dijo que, tras lo dicho, había estado muy atenta a las cifras de ráting. Así, creyó conveniente contar que su presentación con Nikko Ponce había sido el pico más alto de la semana pasada, lo que motivó que la conductora la invitara a reflexionar sobre la humildad.

"En la vida, Michelle, tenemos que ser humildes. Yo durante años lideré con un programa y me convertí en una amante de esto, pero siempre supe que yo no lideraba, sino mis invitados; quizá ese sea el secreto. Soy yo quien tiene que decirles gracias a ustedes (...) Te quiero decir algo, Michi, si ya aquí en esta vida no se aprende a ser humilde, ya no hay forma", finalizó.