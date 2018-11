Gisela Valcárcel inició la edición de este sábado de "El artista del año: El dúo perfecto" disculpándose por el "problema técnico" que impidió que su show saliera al aire la semana pasada.

La conductora bromeó con 'Choca' Mandros, su 'partner' en escena, sobre lo ocurrido. "Así que no saliste al aire la semana pasada", le dijo con tono sarcástico, para luego anunciar que explicaría más adelante lo sucedido.

Sin embargo, antes de presentar a la primera pareja en competencia en la noche, la rubia consideró prudente dar su versión de los hechos.

"Hace algunas décadas, entendí que pisar este escenario debe ser mágico, pero no mágico para el conductor o los artistas del programa, esa magia debe trasladarse hasta sus hogares, y esa es la magia que no se dio en el programa pasado", afirmó Valcárcel.

La animadora confirmó lo que ya había explicado su hija, Ethel Pozo, quien es además miembro de la productora a cargo del programa, que el problema técnico fue de audio.

"No pudimos solucionar un tema de audio. Yo me enteré después que, aunque yo no podía escuchar nada (en el set) ustedes (en sus casas) sí", relató la rubia, quien anunció que, a partir de lo ocurrido, América TV y su empresa habían renovado todo en "El artista del año".

COMO UN CONCIERTO EN VIVO

"Quiero agradecer públicamente los esfuerzos que América hace para llevar a sus hogares lo mejor de lo mejor. El lunes, América ha renovado todo este set. América y GV se han preocupado porque por primera vez haya un estudio como para un concierto. Eso es lo que queríamos... Nos ha tomado... me tomo el quedarme (sin programa) el sábado... Sé que comprenderán. Para ustedes lo mejor", finalizó.

El sábado 27 de octubre, Gisela Valcárcel apareció a las 9 p.m. para presentar "El artista del año: El dúo perfecto". Tras anunciar que iría a una pausa comercial, el show no volvió a salir al aire y fue reemplazado por "Mujeres sin filtro". Según informó el diario "Trome", tras la falla técnica, la conductora habría discutido con su equipo de producción y abandonado el set abruptamente.