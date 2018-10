Stephanie Orúe protagonizó uno de los momentos más románticos de la reciente gala de "El dúo perfecto", la nueva temporada de "El artista del año". Y es que aunque no es frecuente verla hablar sobre su vida privada, la actriz compartió con el público su historia de amor con el polaco Adrián Sikorski, quien incluso la sorprendió en vivo.

La protagonista de "Valiente amor" contó que conoció a Adrián Sikorski cuando un amigo la convenció de aprender muay thai. Él era el profesor de la clase y el flechazo fue inmediato.

"A mí me pareció guapísimo, nos empezamos a conocer así en las clases. Él siempre me ayudaba a ponerme las vendas antes de pelear, por más que yo podría haberlo hecho sola. Ese era mi truco (...) Además de que me gustaba cómo enseñaba, porque lo hace bien, me gustaba cómo era él, porque no es un europeo rígido, tiene sabor", relató la artista de 31 años en "El dúo perfecto".

EN VIDEO: la historia de amor de Stephanie Orúe. (Fuente: América TV)

Luego de ver el informe sobre su historia de amor, Stephanie Orúe quedó boquiabierta cuando Gisela Valcárcel anunció la presencia en el set de 'El polaco'.

"La verdad no me lo esperaba. Él siempre me embarca y no nos vemos hasta que yo vuelvo a casa", dijo la actriz, quien le agradeció a la conductora por la sorpresa y lo aprendido en "El artista del año".

"Esta es una motivación para seguir. Él es un hombre maravilloso. Yo me siento muy agradecida con el programa porque estoy aprendiendo de todo, y este es un regalazo", declaró la joven.