"El artista del año": Gisela Valcárcel encaró a John Kelvin por mural borrado| VIDEO

Gisela Valcárcel inició la reciente edición de "El artista del año" refiriéndose al mural con su rostro que fue borrado de "Las caras de Atahualpa" en el Callao.

La conductora de TV ironizó sobre el hecho de haberse preparado para autografiar la pintura de la que tuvo conocimiento por una mención que hizo John Kelvin en su programa de TV.

"Fui el jueves a ver mi foto al lado de Héctor Lavoe, de Celia Cruz. Me cambié, me peiné y me fui hasta Atahualpa. Llegué, busqué la pintura, pero me borraron. Y se ha dicho de todo, que yo misma la borré porque no me gustó la foto, pero estaba hermosa. Dicen que estuvo hasta las 3 de la mañana y luego alguien llegó con el rodillo rosado a sacarme. Pero, ¿quién inició esta historia, quién me invitó?", se preguntó la conductora, quien apuntó al ex cantante del Grupo 5.

"Yo estaba tranquila hasta que John Kelvin me dice: 'Atahualpa es mío (...) y yo me pregunto desde el jueves quién me mandó pintar, quién le dijo a John Kelvin 'sí, podemos pintar a Gisela'. Por un momento pensé que yo podía ser la Gioconda inmortalizada en el Callao y me sentí halagada insulsamente", continuó Valcárcel.

EN VIDEO: Gisela Valcárcel habla de mural borrado en el Callao. (Fuente: América TV)

Minutos después, GiselaValcárcel invitó a John Kelvin a ingresar al set de "El artista del año". Él apareció caracterizado como Tongo, pues en la gala del sábado los participantes debían realizar imitaciones.

La cantante entonces le dijo: "Tongo, no sabes lo que me ha pasado. Me han engañado". Imitando al intérprete de "La Pituca", John Kelvin le respondió: "Giselita, pero yo te voy a pintar en los cerros de todo Lima". La rubia cerró el diálogo conminando a cumplir esa promesa de ir juntos al "cerro". Pero allí no quedó el intercambio.

Al iniciar su imitación de Tongo, el cumbiambero dijo: "Pa la pituca de Gisela". La presentadora esperó hasta el final de su 'performance' para decirle: "Yo le digo a John Kelvin y al mundo: yo no soy ni pituca ni achorada, solo alguien de barrio".